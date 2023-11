Se hai meno di 30 anni WindTre ti permette di ricevere 100 GB a un prezzo stracciato tramite la sua offerta WindTre Super 5G. I nuovi clienti potranno richiedere l’offerta online o presso i punti vendita del gestore e, al momento dell’attivazione, potranno scegliere di abbinare ad essa l’acquisto di uno smartphone a rate andando incontro a delle spese mensili decisamente basse.

Offerta WindTre Super 5G: scopri come attivarla e le spese da sostenere!

I nuovi clienti WindTre di età massima 30 anni possono ottenere l’offerta WindTre Super 5G andando incontro a una spesa di rinnovo di soli 9,99 euro al mese. Il costo è particolarmente irrisorio ma offre comunque la possibilità di ottenere tantissimi servizi.

WindTre, infatti, permette di ottenere ogni mese minuti illimitati da utilizzare per le chiamate verso tutti i numeri. I clienti potranno usufruire anche di 200 SMS verso tutti i numeri e di ben 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’attivazione dell’offerta può essere effettuata tramite due modalità differenti. I clienti possono recarsi in uno dei punti vendita e procedere con l’acquisto della SIM in sede; oppure, accedendo al sito ufficiale del gestore, è possibile preordinare la SIM da ritirare in negozio o completare l’acquisto online ottenendo così la spedizione gratuita della SIM tramite corriere.

I clienti in questione potranno abbinare all’offerta l’acquisto di uno smartphone a rate. WindTre propone numerosi dispositivi e per ognuno richiede una spesa mensile extra da saldare insieme alla spesa di rinnovo della tariffa. Nel caso dello smartphone Motorola Moto G54 5G, ad esempio, i clienti dovranno sostenere una spesa extra di soli 3,99 euro al mese e sarà necessario affrontare una spesa iniziale di 29,99 euro.