La presenza di chip NFC, per pagamenti contactless, sulle carte di credito e bancomat ha malauguratamente favorito i trufattori, per il semplice fatto che possono riuscire a clonare la carta in poco tempo, oppure possono anche effettuare pagamento senza entrare fisicamente in contatto con la stessa. La scelta successiva di non richiedere il PIN per versamenti inferiori ai 30 euro (anche se i limiti potrebbero variare di banca in banca), appare a sua volta tutt’altro che conservativa. Per questo motivo su Amazon spopolano i portafogli con blocco RFID e protezione antifurto.

Generalmente sono prodotti classici, nel nostro caso realizzato in finta pelle, con scomparto per le banconote, la tasca per le monete, una comoda finestrella in cui posizionare la carta d’identità e ben 12 slot dove posizionare le carte di credito. Ciò che lo rende speciale è il cosiddetto blocco RFID, ovvero risulta essere impermeabile verso l’esterno, non permettendo il passaggio delle onde elettromagnetiche che attiverebbero le carte compatibili.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Portafoglio con blocco RFID scontatissimo per poco tempo

Il portafoglio tanto apprezzato dagli utenti, con oltre 18’282 recensioni ed un punteggio medio di 4,3 su 5 su Amazon, può essere acquistato ad un prezzo assolutamente conveniente: basteranno soli 11,99 euro per il suo acquisto, i quali risulteranno ridotti del 5% con l’applicazione del codice FFYF9QBF.

A prescindere dalla tipologia del prodotto, la capacità interna è molto grande, pur rappresentando dimensioni tutt’altro che elevate, ferme a 12,5 x 10 x 1,5 centimetri, ed una duplice colorazione nero/arancio che lo eleva in termini di eleganza e qualità generale. La spedizione viene gestita da Amazon con la consegna rapidissima a domicilio.