I tecnici di WhatsApp non smettono mai di pensare a soluzioni alternative per la piattaforma di messaggistica di casa Meta, soluzioni che possono garantire nuove vie di comunicazione al pubblico. Dopo i grandi aggiornamenti introdotti la scorsa estate, un’ulteriore novità è destinata a godere di ampio successo tra gli utenti di WhatsApp.

WhatsApp, l’ultima novità che manda in pensione per sempre le note vocali

Con una virata sorprendente, infatti, gli sviluppatori della chat hanno inserito sulla piattaforma una funzione che può essere definita come alternativa rispetto alle note audio. Tutti gli utenti che si servono di un device Android di nuova generazione o anche di un iPhone recente possono ora sfruttare le potenzialità delle neoarrivate note video.

La novità delle note video è sostanziale. Anziché registrare una semplice registrazione vocale, nel momento in cui gli utenti dovranno sintetizzare un messaggio troppo lungo per essere letto, ci sarà la possibilità di registrare un breve video. Oltre al microfono per la componente voce, WhatsApp andrà quindi ad attivare anche la telecamera per la componente immagine in fase di registrazione.

Il metodo per registrare una nota video è del tutto speculare a quello già previsto con le note audio. Dinanzi ad una conversazione, gli utenti in primo luogo dovranno effettuare il classico tap prolungato sull’icona del microfono. A questo punto sarò possibile effettuare un rapido switch sull’icona della telecamera che apparirà in basso a destra sulla pagina della chat. Una volta effettuato lo switch, si attiverà di default la videocamera per la registrazione. A registrazione ultimata avverrà l’invio.