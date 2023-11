Le scarpe Asics sono ideali per la palestra e per andare a correre, un prodotto che di base avrebbe un prezzo decisamente superiore ai 100 euro, ma che nello stesso periodo risulta essere fortemente scontato, dando così l’opportunità agli utenti di acquistarle con una spesa finale di soli 49 euro.

Il modello attualmente in promozione sono le Asics Gel-Pulse 14, disponibili nella colorazione nera con la suola bianca, sono realizzate prevalentemente in materiale sintetico, con suola in gomma, altezza fino alla caviglia e fodera che quindi non trattiene in nessun modo l’acqua (non possono essere utilizzate sotto la pioggia per intenderci).

Asics, le scarpe sono molto economiche

Le scarpe Asics più richieste del momento sono acquistabili dal pubblico a soli 49,90 euro, un prezzo davvero interessantissimo che permette di godere di uno sconto del 55% sul valore originario di listino, a prescindere dalla misura effettivamente scelta dal consumatore finale.

Come i più esperti e conoscitori del brand sapranno, sul mercato si possono trovare altre colorazioni ugualmente interessanti, per un totale di 14, ma al momento attuale non sono in promozione. In parallelo potrebbero essere presenti piccole differenze, o scorte disallineate in relazione alla misura richiesta.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Se interessati all’acquisto consigliamo caldamente di procedere il prima possibile, per evitare di restarne tagliati fuori. Il modello rientra nel programma Prova Prima, paga poi, il che facilita l’accesso al prodotto senza effettuare il pagamento per un periodo di prova stabilito, al termine del quale l’utente dovrà decidere se restituirlo all’azienda, oppure procedere con lo stesso pagamento (questo processo è automatico, controllate attentamente le corrispettive date).