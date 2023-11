Il pacchetto Kena 6.99 rappresenta una delle migliori offerte sul mercato della telefonia mobile in Italia. Con un costo mensile di soli 6,99 euro e comprensivo di attivazione e primo mese gratuito, questo pacchetto offre un‘ampia gamma di servizi ai suoi utenti.

Per i nuovi clienti, è previsto un bonus di 100 GB al mese per i primi 6 mesi, oltre a 50 GB al mese per sempre attivando la Ricarica Automatica. Ciò significa che il traffico dati può raggiungere i 280 GB al mese. Questa offerta è disponibile solo se si porta il proprio numero di cellulare da Iliad o da altro operatore virtuale. Inoltre, per accedervi, è necessario registrarsi online. Kena ti donerà quindi un’ottima combinazione di servizi e prezzi, rendendolo un’opzione interessante per chiunque sia alla ricerca di una tariffa conveniente e completa per la telefonia mobile.

Kena 6.99: una tariffa da urlo

L’offerta Kena 6.99 è un piano tariffario molto conveniente per chi cerca un’opzione economica con una grande quantità di dati e chiamate illimitate. Il piano include 130 GB di 4G fino a 60 Mbps, 200 SMS e minuti senza limiti. Inoltre, se attivi la Ricarica Automatica, potrai ricevere ulteriori 50 GB al mese.

L’abbonamento ha un costo, come detto, di 6,99 euro al mese, con attivazione e primo mese gratuiti, senza costi iniziali. L’offerta include anche minuti illimitati, 200 SMS e fino a 7 GB in roaming nell’Unione Europea. Tuttavia, per attivarla è necessario essere già clienti di specifici operatori

Vuoi sottoscrivere la promo? Ti basta visitare il sito ufficiale di Kena e fornire l’indirizzo di spedizione. La SIM verrà inviata gratuitamente. Ti consigliamo di approfittare di questa offerta limitata per risparmiare sui costi di telefonia mobile senza rinunciare alla qualità del servizio.

Totale trasparenza e zero vincoli

La trasparenza e i vincoli contrattuali sono due fattori molto importanti per Kena Mobile. In particolare, la trasparenza è fondamentale per garantire ai clienti la massima chiarezza su ciò che acquistano e sui servizi che ricevono. In questo fornisce ai propri clienti tutte le informazioni necessarie riguardo alle promozioni, ai costi e alle spese accessorie.