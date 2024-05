WhatsApp è uno strumento davvero utile e in alcuni casi essenziale per la comunicazione tra gli utenti.

Grazie a questa piattaforma è possibile scambiarsi innumerevoli messaggi in chat, effettuare delle videochiamate e creare dei gruppi molto numerosi.

Intorno a questa famosa applicazione, ruotano diversi trucchi e metodi sconosciuti per svolgere diverse azioni per cui si crede impossibile che possano essere svolte tramite WhatsApp.

Alcuni di questi trucchi sono ovviamente falsi e non portano realmente alle scorciatoie e alle soluzioni che tanto vengono millantate, ma altri invece funzionano veramente e sono estremamente utili per gli utenti che utilizzano WhatsApp con costanza e hanno il desiderio di esplorarla a 360°.

Per esempio, tutti sappiamo che su l’app di Meta è possibile bloccare un contatto a nostro piacimento, per poi poter eventualmente disattivare l’opzione in un secondo momento. In pochi conoscono, però, il trucchetto per inviare dei messaggi a un utente che ha bloccato il nostro numero.

WhatsApp, il trucco per inviare messaggi a utenti bloccati

Ci sono diverse ragioni per cui un utente potrebbe decidere di bloccare il vostro contatto e se questo dovesse accadere per motivi legati alla privacy o a causa del desiderio di quest’ultimo di non ricevere messaggi, queste volontà devono essere sempre rispettate.

Tuttavia ci possono essere dei casi in cui è strettamente necessario contattare quell’utente, e questo trucchetto potrebbe davvero rivelarsi indispensabile.

Per contattare un utente che ha bloccato il vostro numero, basterà chiedere a un amico in comune di creare un gruppo in cui partecipate sia voi che il contatto che vi ha bloccato. In questo modo esso potrà leggere i messaggi da te inviati e viceversa.

Attenzione però, perché questo trucco ha dei limiti molto evidenti. Se il contatto decidesse di abbandonare il gruppo creato dal vostro amico, voi non avreste più la possibilità di inviargli dei messaggi.