Tra i vari operatori telefonici virtuali presenti in Italia, c’è anche Feder Mobile ed è molto apprezzato dagli utenti grazie alle sue fantastiche proposte. Nel corso delle scorse settimane, l’operatore aveva proposto due offerte davvero sensazionali, ovvero Feder Feel 150 e Feder Feel 150V. Entrambe le offerte sarebbero dovute non essere più disponibili. Tuttavia, l’operatore ha deciso di prorogarne ulteriormente la disponibilità almeno fino alla fine del mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile proroga ancora la disponibilità di due super offerte

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità di sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte mobile denominate Feder Feel 150 e Feder Feel 150V. La disponibilità di entrambe sarebbe già dovuta terminare, ma l’operatore ha comunque deciso di continuare a proporle almeno per un’altra decina di giorni.

Gli utenti, in particolare, avranno ora tempo fino al prossimo 30 maggio 2024 per attivarle. Partendo da Feder Feel 150, si tratta di un’offerta mobile riservata a tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero oppure che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, ad eccezione però di Vodafone e ho Mobile.

Nello specifico, questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, 50 SMS da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo di 7,99 euro al mese. La seconda offerta proposta dall’operatore è Feder Feel 150V. Quest’ultima è riservata solo ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai rivali Vodafone e ho Mobile. L’offerta include le stesse cose della precedente, quindi minuti di chiamate illimitati, 50 SMS e 150 GB per navigare. Il costo, questa volta, sarà però pari a 8,99 euro al mese.