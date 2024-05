A partire dal prossimo mese di luglio è previsto un importante cambiamento. Una modifica che entrerà in vigore nel mondo automobilistico europeo. Ovvero tutti i nuovi veicoli immatricolati saranno obbligati a essere equipaggiati con un sistema di protezione di ultima generazione. Quest’ultimo è noto come Intelligent Speed Assistance. Si tratta di un innovativo dispositivo destinato a rivoluzionare il modo in cui guidiamo. È stato introdotto dall’Unione Europea. Il suo obiettivo è quello di aumentare la sicurezza sulle strade e di ridurre il numero di incidenti.

Quando la velocità diventa un pericolo

L’imposizione di tale requisito ha generato un certo grado di incertezza tra i produttori automobilistici. Essi infatti si sono trovati a dover adattare i loro modelli alle nuove normative sulla velocità. Mentre alcuni marchi di fascia alta già montavano il sistema ISA, altri hanno dovuto accelerare i tempi per adeguare le proprie vetture. Ad esempio, il marchio Dacia ha aggiornato i suoi modelli Sandero, Duster e Jogger. Il tutto al fine di rispettare le direttive dell’UE. Mentre Fiat ha deciso di ritirare temporaneamente la 500 Hybrid anziché aggiornarla. Alcuni veicoli, però, come la FiatPanda sono stati salvati grazie a edizioni speciali dotate di ISA base. Ciò in attesa del lancio della nuova generazione. Questo cambiamento rappresenta un passo molto importante verso una maggiore sicurezza stradale. In più richiederà un adeguamento da parte di produttori e conducenti.

Il funzionamento dell’Intelligent SpeedAssistance si basa su un sofisticato sistema di monitoraggio. Una telecamera frontale e i dati GPS del navigatore sono utilizzati per rilevare i segnali stradali. Ma soprattutto per determinare il limite di velocità in ogni momento. Una volta identificato, il sistema regolerà automaticamente la velocità del veicolo. Ciò al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti. In caso di superamento per un periodo prolungato, si provvederà ad intervenire frenando autonomamente l’auto. Gli automobilisti avranno la possibilità di disattivare temporaneamente il sistema. Ma sarà necessario farlo ad ogni avvio del veicolo. In quanto si attiverà automaticamente ogni volta. Questo importante passo verso la sicurezza stradale promette di ridurre il numero di incidenti. Ma soprattutto di rendere le nostre strade più sicure per tutti.