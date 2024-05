Il segmento degli smartphone pieghevoli è in continua espansione. Grazie a nuovi modelli che offrono funzionalità avanzate a prezzi sempre più accessibili. Un esempio di questa evoluzione è il Blackview HERO 10. Il primo dispositivo della casa produttrice che debutta con un design a conchiglia. Presto disponibile su AliExpress, questo cellulare promette di conquistare il pubblico grazie a una serie di caratteristiche interessanti e un costo super competitivo.

Blackview HERO 10, principali caratteristiche e funzionalità

Il Blackview HERO10 è dotato di uno schermo principale da 6,9 pollici con risoluzione 2560 x 1080 pixel. Certificato per la riduzione della luce blu e con una luminosità massima di 1.300 nit. Il display è realizzato in vetro ultra-sottile (UTG) e garantisce una piega centrale di appena 0,17 millimetri. Resiste a oltre 250.000 aperture, equivalenti a circa 15 anni di utilizzo. Un’altra peculiarità interessante dello schermo è la funzione Split View, che facilita il multitasking. Il display esterno, invece, è denominato Smart Cover Screen. Quest’ultimo offre un accesso rapido alle opzioni principali di utilizzo e può essere usato come mirino per i selfie, sfruttando la fotocamera principale da 108 megapixel. Il telefono supporta l’apertura a varie angolazioni, da 30 a 150 gradi. In questo modo permette scatti creativi senza l’uso di un treppiede, grazie alla modalità FlexForm.

Il comparto fotografico del Blackview è composto da un sensore principale Samsung da 108MP. Uno ultra grandangolare da 8MP e una camera frontale da 32MP. L’algoritmo ArcSoft 9.0 migliora ulteriormente la qualità delle immagini catturate. Per quanto riguarda il design del dispositivo, anche questo è curato nei minimi dettagli. Presenta infatti un telaio in lega di alluminio di grado aerospaziale e una cover posteriore in pelle vegana, che conferisce eleganza e resistenza. Per quanto riguarda il software, il modello HERO 01 ha integrato la funzione Live View, ispirata alla Dynamic Island di Apple. Essa permette di visualizzare le notifiche attorno al foro della fotocamera frontale.

Ulteriori dettagli

Ma non è ancora finita. Lo smartphone è alimentato dal chipset MediaTek Helio G99. Supportato da 12 GB di RAM, espandibili fino a 36 GB grazie alla memoria virtuale, e 256 GB di spazio di archiviazione. Anche se la connettività è limitata al 4G, le prestazioni sono paragonabili a quelle di un chipset 5G. In più, il marchio Blackview ha promesso tre aggiornamenti principali del sistema operativo Android. Una novità davvero ben accolta dai potenziali acquirenti.

Il prezzo di vendita equivale a 429 dollari, che sarebbero 395 euro. Ma i primi 100 clienti su AliExpress potranno beneficiare di uno sconto di 50 dollari utilizzando il codice W50. Con tali specifiche e un costo super competitivo, questo cellulare si presenta come un’opzione allettante per chi cerca un dispositivo pieghevole innovativo e conveniente.