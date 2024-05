Se state valutando un cambio di operatore telefonico o desiderate attivare un nuovo numero, KenaMobile propone una promozione davvero vantaggiosa che potrebbe fare al caso vostro. Si tratta della Promo 100, disponibile a soli 5,99€ al mese. Essa include un pacchetto completo che comprende 200GB di traffico dati in 4G, 200 SMS, e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali. L’attivazione è semplice e gratuita se effettuata tramite il sito web. La consegna della SIM non prevede alcun costo aggiuntivo.

KenaMobile: tante sorprese per la nuova promozione

Attivando la ricarica automatica entro il 30 giugno, KenaMobile aggiunge ulteriori 100GB di Internet alla vostra offerta mensile. Portando il totale a 200GB. In più, il primo rinnovo sarà completamente gratuito. Permettendovi di testare il servizio senza alcun costo iniziale. La rete 4G raggiunge una velocità fino a 60Mbps e garantisce una navigazione veloce e affidabile. Riuscendo a soddisfare le esigenze di chi utilizza siti di streaming, social media, e svolge altre attività online.

La suddetta promo è particolarmente interessante per chi viaggia frequentemente in Europa. Poiché include 6,5GB di traffico dati utilizzabili nei paesi dell’UE. L’attivazione può essere effettuata facilmente, attraverso l’app mobile di Kena. Oppure chiamando il servizio clienti al numero 181. Grazie a questa soluzione l’operatore si propone come una delle opzioni più convenienti presenti attualmente sul mercato. Soprattutto per chi cerca una tariffa completa e a basso costo.

In un settore come questo sempre più competitivo, KenaMobile si distingue per la sua trasparenza e per l’assenza di costi nascosti. Yoffrendo un’opzione eccellente per tutti coloro che desiderano un servizio affidabile senza spendere una fortuna. Insomma, non lasciatevi sfuggire questa opportunità. Attivate subito lla Promo100 a soli 5,99€ al mese e godetevi un pacchetto ricco di vantaggi. Per maggiori dettagli e per sottoscrivere la promozione, visitate il sito ufficiale del gestore. Risparmiare senza rinunciare alla qualità dei servizi non è mai stato così semplice.