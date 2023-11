Attualmente le promozioni proposte da Kena Mobile sono tra le più vantaggiose di tutto il mercato di telefonia mobile. I suoi prezzi sono estremamente competitivi e rende accesa la sfida con gli altri operatori. In particolare, una delle più recenti offerte dell’operatore virtuale Kena Mobile è davvero allettante.

Con il pacchetto Kena 6.99 puoi avere fino a 280 GB con meno di 7 euro al mese. Vediamo insieme cosa ci offre l’operatore con questa particolare promozione.

Kena Mobile davvero senza limiti

La nuova offerta di Kena dedicata alla sua linea mobile offre un pacchetto davvero sensazionale. La promozione comprende minuti per chiamate senza limiti, 200 SMS e 130 GB di traffico internet in 4G fino a 60 Mbps in download. E c’è di più. Tutti i nuovi clienti possono usufruire di uno speciale bonus che offre 100 GB al mese per sei mesi. Inoltre, per tutti quelli che attivano il servizio Ricarica Automatica sono disponibili un ulteriore bonus mensile pari a 50 GB. In questo modo tutti i nuovi utenti Kena Mobile hanno a loro disposizione un totale di 280 GB ogni mese.

Per il roaming nei Paesi dell’Unione Europea invece sono disponibili minuti illimitati, 200 SMS e 7 GB di traffico internet. Come già anticipato l’abbonamento è di 6,99 euro al mese, ma c’è un’ulteriore sorpresa. Attivazione e primo mese di promozione sono gratis! Quindi non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi. Inoltre, la SIM verrà inviata al tuo indirizzo gratuitamente.

Se volete approfittare di questa super offerta vi basterà recarvi online, sul sito web ufficiale di Kena Mobile e procedere all’attivazione nell’apposita sezione dedicata. Inoltre, requisito importante per poter attivare la promo 6.99 è richiedere la portabilità del proprio numero di telefono da uno di questi operatori telefonici: Tiscali, CoopVoce, 1 Mobile, 2appy, Professional Link. Poste Mobile, Italia Power, Welcome Italia, Optima, Feder Mobile, Noitel, Nova, Nextus. Ovunque, Iliad, Fastweb Mobile, Engan Mobile, Withu, Lycamobile. Digi Mobile, Intermatica, China Mobile, Elimobile, Daily Telecom, Wings Mobile, GreenNetValue, Plintron. NTMobile, Spusu, Telmekom, Rabona Mobile,

Non sono state rilasciate date precise per la scadenza di questa offerta, ma sappiamo che la promozione ha un tempo limitato. Quindi bisogna sbrigarsi se si ha intenzione di attivare questa fantastica promozione di Kena Mobile.