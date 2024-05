Il produttore tech Realme ha finalmente inaugurato la sua nuova line up della gamma Realme GT. Ad aprire le danze, in particolare, è stato presentato ufficialmente in queste ore il nuovo Realme GT 6T. Si tratta di un dispositivo estremamente potente e che può vantare diverse feature, come ad esempio il supporto alla ricarica rapida da 120W. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Realme annuncia ufficialmente il nuovo top Realme GT 6T

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha finalmente svelato la sua line up della gamma GT. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Realme GT 6T. Quest’ultimo può vantare la presenza del supporto alla ricarica rapida da addirittura 120W. Questo permetterà di ricaricare la batteria da 5500 mah in tempi rapidissimi e utilizzando il caricatore presente in confezione.

Dal punto di vista estetico, troviamo un design molto curato, con un ampio display con cornici ridotte all’osso. Nello specifico, si tratta di un display LTPO con tecnologia SuperAMOLED e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Si tratta di un pannello estremamente luminoso, con una luminosità di picco pari a ben 6000 nits e con una risoluzione pari a 2780 x 1264 pixel.

Dal punto di vista prestazionale, troviamo invece a bordo il soc Snapdragon 7+ Gen 3 con in accoppiata diversi tagli di memoria con fino a 12 GB di RAM e con fino a 512 GB di storage interno. Sul retro sono invece presenti due fotocamere posteriori. Si tratta nello specifico di un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore grandangolare da 8 MP.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo Realme GT 6T sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 340 euro al cambio attuale. Vi informeremo se dovessero arrivare notizie certe di un suo possibile arrivo anche per il mercato italiano.