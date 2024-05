Un’innovativa soluzione per la conservazione dei dati ha fatto il suo ingresso sul mercato tecnologico con una chiavetta. Si tratta della Blaustahl Storage Device, prodotta dall’azienda tedesca Machdyne. La sua capacità di archiviazione è modesta, prevede infatti appena 8000 caratteri. Ma la sua peculiarità risiede nella durata eccezionale dei dati memorizzati. Questo risultato è reso possibile dalla memoria FRAM (Ferroelectric Random Access Memory). Una tecnologia che registra gli 1 e gli 0 in modo differente rispetto alle tradizionali memorie flash. La sua struttura cristallina è combinata con materiali altamente resistenti. Ciò assicura una durata straordinaria sia in termini di conservazione dei dati che di cicli di lettura e scrittura.

Una chiavetta fuori dal comune

In particolare, la chiavetta BlaustahlStorage può vantare fino a 10 alla 12ª cicli di lettura e scrittura, equivalenti a mille miliardi. Oltre che ad una temperatura operativa di circa 85 gradi Celsius. Per quanto riguarda la longevità nella conservazione delle informazioni, si stima che possa raggiungere fino a 95 anni. Ciò persino a circa 55° e ben oltre i 200 anni a una temperatura di circa 35°. Tutto questo viene ottenuto con consumi energetici ridotti e velocità di trasferimento file paragonabili a quelle delle tradizionali chiavette USB dotate di memoria flash. Ad ogni modo, malgrado le sue indiscutibili qualità, la Blaustahl si confronta con alcune sfide. Tra cui una capacità di archiviazione limitata e costi di produzione elevati. La chiavetta infatti si accontenta di soli 8 KB di spazio in memoria, che ne limitano gli utilizzi a documenti di piccole dimensioni, liste di password e dati di localizzazione. È disponibile ad un prezzo di 29,95 euro. Un valore non trascurabile considerando la modesta capacità di storage. Per questa ragione, il dispositivo si rivolge principalmente a coloro che necessitano di una soluzione sicura e a lungo termine per dati sensibili. Al momento però mancano funzionalità di crittografia. Anche se sembra sia prevista la loro implementazione in futuro.