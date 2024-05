Bose ha recentemente lanciato sul mercato gli Ultra Open Earbuds, auricolari dal design unico e inusuale che si distinguono nettamente da qualsiasi altro prodotto simile visto negli ultimi anni. Questi earbuds si agganciano letteralmente ai lati delle orecchie e presentano un design aperto con micro altoparlanti che indirizzano il suono direttamente nelle orecchie, permettendo allo stesso tempo di percepire ciò che accade nell’ambiente circostante.

Nonostante il prezzo di 349,95 € risulti piuttosto elevato, gli Ultra Open Earbuds hanno molto da offrire. Sorprendentemente comodi e stabili, garantiscono una qualità del suono molto buona.

Sarà interessante osservare come il mercato accoglierà questa nuova proposta di Bose, che punta a offrire un’esperienza d’ascolto immersiva senza rinunciare alla consapevolezza dell’ambiente circostante. Gli Ultra Open Earbuds potrebbero rappresentare una svolta nel settore degli auricolari, aprendo la strada a una nuova generazione di prodotti audio innovativi.

Design e Materiali

Gli Ultra Open Earbuds presentano un design a due parti: il barrel, che ospita l’elettronica, e l’unità driver, collegati tra loro da un giunto in gomma flessibile. Per indossarli, si posiziona il barrel dietro l’orecchio e si avvolge la parte in gomma intorno al padiglione, con l’elemento driver posto sopra l’apertura del canale uditivo. Questo design particolare fa sì che gli auricolari sembrino quasi dei piccoli orecchini.

Sebbene il giunto in gomma sembri resistente, solo il tempo potrà dirci quanto durerà. Bose è nota per l’ottimo servizio clienti, quindi è probabile che in caso di guasto l’azienda provveda a sostituire gli auricolari.

Bose consiglia di posizionare l’auricolare a un angolo di 45 gradi, ma è possibile regolarlo fino a trovare la posizione più comoda. La qualità del suono varia leggermente in base al posizionamento, quindi è importante ottimizzare sia la vestibilità che l’audio, che risulta essere il migliore che si possa ottenere da auricolari Open Earbuds.

Nonostante il design clip-on, gli Ultra Open Earbuds risultano sorprendentemente comodi e leggeri (6,4 grammi per auricolare, contro i 5,4 grammi degli AirPods 2). L’obiettivo è quello di poterli indossare per tutto il giorno dimenticandosi quasi di averli addosso, anche se potrebbe essere necessario effettuare piccole regolazioni di tanto in tanto per alleviare eventuali lievi fastidi.

Controlli e funzionalità

Ogni auricolare è dotato di un pulsante di controllo sulla parte superiore del barrel, facile da trovare e utilizzare per mettere in pausa la musica o rispondere a una chiamata con un solo clic. Due clic permettono di passare al brano successivo o terminare una chiamata, mentre tre clic fanno tornare indietro. È anche possibile scegliere cosa accade tenendo premuto il pulsante: si può passare da una modalità di ascolto all’altra o accedere all’assistente vocale del telefono.

È possibile anche utilizzare il pulsante per regolare il volume, anche se il gesto richiesto (doppio tap e pressione prolungata) può risultare un po’ macchinoso. Sarebbe preferibile poter mappare il semplice gesto di pressione prolungata per il controllo del volume.

Resistenza agli schizzi e utilizzo sportivo

Nonostante Bose non li pubblicizzi come auricolari sportivi, gli Ultra Open Earbuds sono resistenti agli schizzi (IPX4) e possono essere utilizzati per correre, andare in bicicletta e allenarsi in palestra. Si adattano saldamente alle orecchie e sono ideali per chi vuole sentire il traffico circostante mentre corre o pedala per motivi di sicurezza. Non stupirebbe vedere Bose proporre una versione leggermente più resistente e con colori più vivaci, magari chiamandoli Ultra Open Sports Earbuds.

Colori disponibili

Al momento, gli Ultra Open Earbuds sono disponibili in nero e bianco, oltre a un’edizione speciale realizzata in collaborazione con il marchio lifestyle Kith, che presenta una finitura nero opaco con il logo Kith. Non è insolito per Bose offrire ulteriori opzioni di colore oltre a quelle disponibili al lancio: ad esempio, gli auricolari QuietComfort Ultra sono disponibili in azzurro come colore esclusivo sul sito Bose.com.

Qualità del suono

Bose afferma che questi auricolari sono dotati di un driver più grande da 12 mm, rispetto al driver da 9,4 mm presente nei QC Ultra Earbuds. Tuttavia, questo non significa che suonino meglio o anche solo allo stesso livello dei QC Ultra Earbuds. È difficile ottenere bassi altrettanto potenti, anche posizionando il driver in un punto ottimale nell’orecchio. Ciò nonostante, i bassi sono comunque presenti in quantità adeguata, e la chiarezza e l’apertura del suono sono notevoli.

Gli Ultra Open Earbuds non sono la scelta ideale per ambienti rumorosi, poiché le orecchie rimangono esposte ai suoni esterni. Durante una prova in metropolitana, è stato possibile sentire la musica, ma il rumore ambientale tendeva a sovrastarla, anche con il volume al massimo. In ambienti più silenziosi, è sufficiente impostare il volume tra il 60 e l’80%.

Un punto di forza degli Ultra Open Earbuds è la ridottissima dispersione del suono. Con gli Open Earbuds, se si alza troppo il volume, le persone intorno possono sentire ciò che si sta ascoltando. Durante un test in una stanza silenziosa, con persone sedute a circa due metri di distanza, queste hanno riferito di aver sentito solo un suono molto flebile proveniente dagli auricolari. Si tratta quindi di una caratteristica molto apprezzabile.

Bose ha implementato una funzione, attivabile tramite l’app Bose Music (disponibile per iOS e Android), che regola automaticamente il volume in base all’ambiente circostante. Inoltre, durante le chiamate non si sono riscontrati problemi di udibilità anche camminando per le rumorose strade di Roma.

Audio immersivo e durata della batteria

È importante sottolineare che gli Ultra Open Earbuds non sono auricolari con cancellazione del rumore, ma includono la funzione Immersive Audio di Bose per la spazializzazione del suono.

Gli Ultra Open Earbuds sono dotati di head-tracking, che permette di impostare l’Immersive Audio in modalità Still, che fissa il suono, o in modalità Motion, che segue i movimenti della testa. L’attivazione di questa funzione migliora leggermente la qualità del suono rispetto alla modalità stereo standard.

L’attivazione dell’Immersive Audio riduce significativamente la durata della batteria. Gli Ultra Open Earbuds hanno un’autonomia dichiarata fino a 7,5 ore a livelli di volume moderati, ma questo valore scende a circa 4,5 ore con l’Immersive Audio attivo. La custodia di ricarica fornisce ulteriori 19,5 ore di autonomia e dispone di una funzione di ricarica rapida, ma non offre l’opzione di ricarica wireless.

La modalità Immersive Audio degli Ultra Open Earbuds offre un’esperienza d’ascolto più avvolgente e coinvolgente, ma a scapito di una riduzione significativa della durata della batteria. Gli utenti dovranno valutare se l’enhanced audio giustifica la minore autonomia, tenendo presente che la custodia di ricarica può fornire un’adeguata riserva di energia per utilizzare questa funzione più a lungo.

Audio durante le chiamate

Le prestazioni durante le chiamate vocali sono buone: le persone con cui ho parlato hanno riferito di sentirmi chiaramente. Si potrebbe sostenere che la riduzione del rumore di fondo potrebbe essere leggermente migliore, ma nel complesso sono rimasto piuttosto soddisfatto delle prestazioni durante le chiamate.

Allo stesso modo, il set di funzionalità offerto da questi auricolari è nel complesso soddisfacente. Gli auricolari sono inoltre privi di sensori di rilevamento dell’orecchio. Ciò significa che, quando li si toglie, la musica non si mette automaticamente in pausa. È possibile utilizzare un solo auricolare in modo indipendente, se lo si desidera, ma una qualche forma di funzione di pausa automatica sarebbe gradita.

Sarebbe anche interessante avere qualcosa di simile alle modalità Speak-to-Chat di Sony e Conversation Awareness di Apple. Quando attivate, queste modalità mettono automaticamente in pausa ciò che si sta ascoltando quando si inizia a parlare con qualcuno. Per questo tipo di auricolari, che Bose spera vengano indossati per tutto il giorno, si tratta di una funzione comoda.

Gli Ultra Open Earbuds di Bose offrono prestazioni durante le chiamate e un set di funzionalità nel complesso buoni, ma con alcuni margini di miglioramento. L’assenza del pairing Bluetooth multipoint e di sensori di rilevamento dell’orecchio potrebbe rappresentare una mancanza per alcuni utenti, soprattutto considerando il prezzo premium di questi auricolari.

Conclusioni

A parte le piccole lamentele sopra menzionate, l’unico problema reale è il prezzo di 349,95 € che sembra davvero essere troppo alto.

Detto questo, se si ha la possibilità di permettersi i Bose Ultra Open Earbuds, si ottiene un eccellente set di Open Earbuds che non solo offrono un suono di prim’ordine per questa tipologia di prodotto, ma anche un design accattivante in termini di vestibilità sicura e confortevole. Non posso affermare che il look di questi auricolari piacerà a tutti – fanno sembrare di indossare degli orecchini – ma sono senza dubbio innovativi.

Questi auricolari rappresentano una proposta audace e originale nel panorama degli Open Earbuds. Nonostante il prezzo elevato e alcune mancanze nel set di funzionalità, questi auricolari si distinguono per l’eccellente qualità del suono, il comfort e la stabilità di utilizzo, oltre che per il design unico e innovativo.

Se si è disposti a investire in un prodotto premium e si dà priorità a un’esperienza d’ascolto immersiva senza rinunciare alla consapevolezza dell’ambiente circostante, gli Ultra Open Earbuds potrebbero essere la scelta ideale. Per chi volesse acquistarli può farlo direttamente utilizzando il sito ufficiale oppure su Amazon.