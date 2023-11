Lavazza è uno dei brand nostrani più importanti nel mondo del caffè, capace di infondere sicurezza ed affidabilità nel consumatore finale anche solo con il proprio nome, ha negli anni lanciato anche una macchina da caffè molto interessante: Lavazza a Modo Mio.

Il modello in particolare è Tiny Eco, nel nostro caso in colorazione bianca, ma sul mercato si trovano altri tre colori differenti, capace di raggiungere una dimensione di 26 x 13,9 x 27 centimetri, ed un design che potremmo definire moderno, ma anche allineato con gli standard del passato. L’utilizzo è assolutamente semplificato, poiché l’utente non deve fare altro che premere il pulsante di accensione/spegnimento per iniziare ad erogare il caffè nella parte bassa, dopo aver posizionato la cialda e la tazzina per raccogliere la bevanda.

Lavazza a Modo Mio, macchina da caffè in offerta su Amazon

La Lavazza a Modo mio è a conti fatti una delle macchine da caffè più economiche in circolazione, ed è in grado di diventarlo ancora di più nel momento in cui si scopre la presenza di 64 capsule incluse nel prezzo (un totale di quattro scatole di Lavazza qualità rossa). Il listino è di 89 euro, ma gli utenti possono approfittare della riduzione del 13%, per arrivare a spendere una cifra finale di soli 77,90 euro.

Il modello in promozione prende il nome di Tiny Eco poiché è la prima macchina Lavazza ad essere stata realizzata con plastica riciclata, risultando quindi una scelta responsabile per tutelare l’ambiente. Le stesse capsule incluse nel prezzo sono di alta qualità, realizzate appunto con caffè arabica che proviene da America Latina e Africa, con note di cioccolato e frutta secca, nonché intensità di 10/13.