Accedendo a Facebook, Instagram e altre piattaforme dell’ecosistema Meta, potrebbe comparire un messaggio da non sottovalutare. Nel messaggio si legge che gli utenti devono fare una scelta importante e decidere se sottoscrivere o meno un abbonamento per utilizzare i servizi di Mark Zuckerberg.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione che, di fatto, cambierà il modo di utilizzare i social network. Infatti, la sottoscrizione dell’abbonamento per Facebook e Instagram è legato direttamente alla visualizzazione degli annunci pubblicitari.

Per tutti gli utenti Europei, quindi anche in Italia, se si acquisterà l’abbonamento sarà possibile fruire delle piattaforme senza inserzioni. Inoltre, le informazioni personali non saranno usate per le inserzioni e per creare un’esperienza d’acquisto personalizzata. In caso contrario, Meta continuerà a mostrare gli annunci, mantenendo la fruizione gratuita del servizio.

Meta ha deciso: Facebook e Instagram diventano a pagamento se non si vogliono visualizzare gli annunci pubblicitari all’interno dei social network

Il costo dell’abbonamento è di 9.99 euro al mese se effettuato tramite web e di 12.99 euro se acquistato tramite device Android o iOS. Indipendentemente da dove si effettua l’acquisto, l’abbonamento sarà legato all’account. Il motivo della differenza di prezzo è da ricercare nelle commissioni applicate da Google e Apple

Di seguito riportiamo il messaggio completo:

“Fai una scelta relativa alle inserzioni