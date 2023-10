Le nuove icone di Facebook, Instagram e Messenger sono state introdotte su Android, ergo non saranno visibili su tutti i dispositivi. In particolare, sono disponibili solo per una funzione specifica, cioè le icone a tema sugli smartphone Pixel, che a quanto pare, anche Google aveva dimenticato.

Queste nuove icone sono state progettate per rendere l’esperienza di utilizzo delle app ancora più coinvolgente e personalizzata. Però, è importante sottolineare che non tutti gli utenti potranno godere di questa novità, almeno per il momento. Infatti, come accade spesso con i nuovi aggiornamenti, le nuove icone sono state rilasciate gradualmente e solo su alcuni dispositivi selezionati. Nel frattempo, i possessori di un cellulare Google potranno iniziare a godere di questa novità, che consente una perfetta integrazione con il design del dispositivo e offrono un tocco di originalità. Come avere le nuove icone Facebook, IG e Messenger sugli altri dispositivi

L’uniformità delle icone delle applicazioni in funzione del tema del dispositivo è un’opzione proposta con Android 12. Al momento questa è ancora nella fase beta. Purtroppo, poiché questa novità richiede il supporto, molte applicazioni famose non hanno ancora aggiunto questa possibilità, nonostante siano passati due anni dal lancio dell’idea.

Adesso però molte, tra cui Whatsapp (a dimostrazione del lavoro continuo di miglioramento), hanno colmato tale lacuna, però non nella versione ufficiale. Questo indica che non tutti potranno provarla. Per potervi accedere si dovrà possedere Messenger 432.0.0.19.118 beta, Facebook 439.0.0.0.30 alpha e Instagram 307.0.0.0.30 alpha. Ma attenzione: nessuna di queste versioni è trovabile su Play Store. Per ottenerle dovrete usare fonti terze come Apkmirror.