Vodafone continua la sua grande campagna promozionale anche in questo mese di novembre. Il provider inglese ha deciso di assicurare a tutti gli utenti delle offerte low cost da non perdere in autunno, con la garanzia di costi da ribasso che si unisce a soglie di consumo molto ampie.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

Tra i listini del gestore inglese, una delle migliori ricaricabili resta la Special 70 Giga. Gli abbonati che scelgono tale promozione avranno accesso a chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione di rete, da utilizzare anche attraverso la tecnologia del 5G.

Per la Special 70 Giga sono previsti, come già sottolineato, dei costi da vero e proprio ribasso. In particolare, per il rinnovo di questa promozione sono necessari solo 7,99 euro ogni trenta giorni, con la presenza di una una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

In linea con altre ricaricabili low cost del passato, anche per la Special 70 Giga gli utenti dovranno rispettare alcune condizioni legate all’attivazione. In primo luogo, gli utenti dovranno necessariamente optare per la portabilità del numero da altro operatore, in primis da Iliad o anche da altri gestori come TIM e WindTre.

Al tempo stesso però gli utenti che scelgono la Special 70 Giga avranno anche la garanzia di un costo bloccato della tariffa durante il primo semestre dall’attivazione della SIM. Nei primi sei mesi, il provider esclude in maniera categorica rimodulazioni su costi e soglie di consumo.