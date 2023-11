Avete una Xbox Series X/S e siete alla ricerca di un controller aggiuntivo? allora dovete sapere che su Amazon potrete acquistare l’edizione speciale Stormcloud Vapor, caratterizzata da un tema molto particolare e quasi unico nel suo genere, ad un prezzo comunque interessante.

Come tutti i controller di Microsoft, la compatibilità è estesa non solo alle console dell’azienda, bensì può essere tranquillamente utilizzato, senza problemi o difficoltà di vario genere, anche con il sistema operativo Windows, diventando a tutti gli effetti il controller ideale per il vostro PC/laptop. Tutto ciò amplia al massimo l’accessibilità da parte del consumatore finale, rendendo il prodotto decisamente più appetibile agli occhi dei più.

Controller XBOX Wireless ad un ottimo prezzo

Uno dei controller più strani tra quelli ufficiali di Microsoft, sfogliando tra le 20 colorazioni e stili differenti lanciate dall’azienda americana, viene oggi reso disponibile con uno sconto di 5 euro sul listino di 69 euro. Può apparire come una riduzione minima e superficiale, che porta alla spesa di 64,99 euro, ma i più esperti di voi ricorderanno quanto è difficile assistere ad uno sconto su prodotti di questo tipo.

Il funzionamento è garantito dal posizionato di pile fisiche nella parte posteriore, a differenza di Sony, Microsoft non è ancora passata alla batteria integrata, con una autonomia che varia in relazione alla qualità delle stesse, ma dovrebbe portare a circa 40 ore di utilizzo continuativo. Non manca, inferiormente, la presenza del jack da 3,5mm al quale collegare direttamente le cuffie, così da rendere la console, ed il joystick, compatibili con tutti i modelli di auricolari attualmente in commercio (e non solo).