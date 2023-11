Philips OneBlade è il rasoio elettrico regolabarba davvero unico nel suo genere, sia per il prezzo di vendita estremamente economico, che sopratutto per la grandissima versatilità, che lo rende facilmente trasportabile ed utilizzabile praticamente dovunque si voglia.

Il prodotto viene commercializzato con un set di accessori molto vario, infatti abbiamo una lama per il viso, un pettine regolabile 5in1, una lama extra da cambiare nel momento in cui quella montata fosse arrotondata, ed una comodissima custodia per il trasporto. Il modello in promozione è il QP2724/30, realizzato in plastica a due colori con copertura gommata sul manico che ne facilita l’impugnatura anche con mani bagnate o sudate.

Philips OneBlade Original in sconto su Amazon

Uno dei prodotti per la rasatura di Philips più richiesti al mondo, OneBlade Original Hybrid Face avrebbe un prezzo di listino di 52,99 euro, che viene costantemente ribassato da Amazon, con l’applicazione della riduzione del 34%, per arrivare a spendere facilmente soli 34,99 euro.

Il prodotto promette prestazioni più che interessanti, con la possibilità di rifinire la barba ad una lunghezza uniforme tra 1 e 5 millimetri, oppure di creare contorni perfetti con la lama a doppia direzione di taglio, con la promessa che la stessa lama durerà almeno 4 mesi prima di dover ricorrere alla sua sostituzione.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

E’ totalmente impermeabile, con certificazione IPX7, così da poterlo utilizzare senza problemi sotto la doccia, o facilitarne la pulizia ad esempio risciaquandolo senza problemi sotto l’acqua corrente. La rasatura è comunque possibile sia con la schiuma da barba che senza, per una maggiore versatilità nel suo utilizzo più classico.