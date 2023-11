In attesa venire a conoscenza della data in cui Copilot sarà disponibile in modo definitivo in Italia, Microsoft nel frattempo lavora per migliorare la sua usabilità per tutti gli utenti. L’obiettivo è rendere l’esperienza meno invasiva per coloro che non hanno bisogno dell’assistente e più accessibile per chi invece lo desidera. In questo modo, gli utenti avranno la possibilità di scegliere quali suggerimenti ricevere e in che modo.