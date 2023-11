I prezzi di Unieuro crollano letteralmente sotto il peso dei nuovi sconti che l’azienda ha deciso di applicare in questo periodo, mettendo sul piatto un risparmio non da poco a disposizione di tutti coloro che vorranno cercare comunque di spendere poco sulla tecnologia di nuova generazione.

Il volantino, che trovate ampiamente descritto nel nostro articolo, rappresenta sin da subito la perfetta occasione da cogliere al volo per acquistare sia nei negozi fisici, che comunque sul sito ufficiale di Unieuro stessa. L’e-commerce è il fulcro centrale del periodo, con la possibilità di avere la merce a domicilio senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Unieuro shock, oggi sono gratis i prezzi più bassi

Tantissimi sono i prodotti in promozione da Unieuro con il volantino che scadrà ufficialmente l’8 novembre, in questi giorni gli utenti possono pensare di acquistare un Google Pixel 8 Pro a 1099 euro, passando anche per altri dispositivi anche più economici, ma restanti nella fascia alta della telefonia mobile: come Google Pixel 8 a 799 euro, oppure Xiaomi 13T a soli 699 euro, per finire con modelli ancora più economici, quali possono essere Redmi 12 Pro, Redmi 12, Redmi 12C, Galaxy A14, Galaxy A34, Galaxy A54, Galaxy A53 e similari.

A prescindere dal dispositivo che andrete ad acquistare, anche tramite il sito ufficiale, è bene ricordare che è sempre provvisto di garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, ed è anche completamente sbrandizzato, ciò permetterà di ricevere rapidamente tutti gli aggiornamenti software.