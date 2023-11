I prezzi attivati da Euronics sono a mani basse i più interessanti del mese, per il semplice fatto che promettono la possibilità di accedere ad un risparmio esclusivo ed inedito, ed allo stesso tempo garantiscono una qualità che risulta essere ben superiore alle più rosee aspettative.

La campagna promozionale di oggi è una delle migliori in circolazione, è attiva prevalentemente nei negozi fisici, ciò sta a significare che solo in alcune occasioni è possibile pensare di acquistare dal divano di casa propria, approfittando della spedizione a domicilio. A prescindere da tutto ciò è prevista la garanzia legale della durata di 24 mesi, su ogni acquisto effettuato.

Euronics, clienti strappati ad Unieuro con i nuovi prezzi bassi

Il volantino Black Friday di Euronics, che sarà attivo per tutti fino al 12 novembre, è ricco di occasioni che gli utenti devono saper cogliere al volo per spendere poco, come nel caso dell’Apple iPhone 13, che oggi costa solo 599 euro, oppure del modello immediatamente successivo, il cui prezzo è di 799 euro (entrambi no brand con garanzia di 24 mesi).

La maggior parte degli smartphone in promozione, al contrario, rientra nella fascia di prezzo dei 300 euro, dove si possono trovare Redmi Note 12 Pro, Redmi 12, Redmi 12C, Motorola Moto G32, Motorola Moto G14 o Edge 30 Neo, per salire poi verso alcuni modelli leggermente più costosi, come Realme 11 Pro+ 5G a 429 euro e similari. Tutti gli sconti sono fruibili anche a questo link.