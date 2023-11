3 funzioni WhatsApp da scaricare, sono SEGRETE

Più soluzioni sono arrivate su WhatsApp durante gli ultimi anni e per questo gli utenti sono grati a Meta. Oggi però è la volta di fare il resoconto di alcune applicazioni esterne che potrebbero essere molto utili con le loro funzioni.

La prima funzionalità rievoca un polo spettro che in molti temevano tempo addietro per quanto riguarda WhatsApp. Stiamo parlando ovviamente dello spionaggio, situazione che si verificava sempre più spesso con applicazioni di terze parti che consentivano tale pratica in maniera di certo non gratuita.

WhatsApp: con questi tre trucchi avrete molto di più

Quando si parla di spiare le persone, non si tratta solo di conoscere cosa c’è nelle loro conversazioni. Scaricando un’applicazione di terze parti come lo è Whats Tracker, gli utenti hanno potuto avere un rapido resoconto dei movimenti. Usando questa piattaforma infatti è possibile sapere il momento preciso in cui una persona si collega a WhatsApp. La stessa cosa vale per il momento in cui si scollega offline. L’utente, che si potrebbe definire anche come lo spione di turno, riceverà una notifica istantanea proprio in quel momento.

Un’altra piattaforma che potrebbe far comodo a molte persone è quella che prende il nome di Unseen. In questo modo non sarete mai online pur leggendo ogni cosa e non aggiornerete il vostro ultimo accesso.

L’ultima applicazione che potrebbe tornare estremamente utile prende il nome di WAMR. Ormai diversi anni fa WhatsApp introdusse la possibilità di eliminare un messaggio prima ancora che il proprio interlocutore potesse leggerlo. Scaricando questa applicazione potrete dare il via al monitoraggio di ogni notifica alla memorizzazione di ogni contenuto.