WhatsApp, ecco i TRE trucchi di novembre che nessuno conosce

Il momento migliore di WhatsApp sembra essere rappresentato proprio da questo 2023. L’anno in corso si è rivelato infatti una fonte infinita di aggiornamenti per la celebre applicazione di messaggistica istantanea che infatti ha preso di nuovo le distanze da Telegram. Qualcuno sosteneva che quest’ultima sarebbe stata in grado di superare l’app regina, che ora dunque è ancora la migliore.

Mentre stanno per arrivare tante nuove opportunità oltre a quelle che gli utenti hanno già avuto modo di vedere, si parla di soluzioni extra. Queste che sono da attribuire ad applicazioni di terze parti estranee a WhatsApp, potrebbero tornare molto utili agli utenti più abili nello smanettare. Esistono infatti delle funzioni che molto spesso qualcuno non crede possano essere disponibili, ma che invece si rivelano possibili anche gratis.

Sono infatti tre le piattaforme che dovete scaricare per avere a vostra disposizione delle funzioni uniche.

WhatsApp, arrivano nuove funzioni con queste applicazioni di terze parti

Se stavate cercando un metodo per scoprire gli orari precisi di accesso di alcuni utenti su WhatsApp, dovete scaricare l’app Whats Tracker. Riceverete infatti una notifica tutte le volte che le persone scelte da voi decideranno di entrare su WhatsApp o di uscirne.

L’altra applicazione molto utile che potreste scaricare dal web è Unseen, perfetta per essere praticamente invisibili. Con questa soluzione potrete infatti intercettare e leggere al di fuori di WhatsApp tutti i messaggi in arrivo, non aggiornando il vostro ultimo accesso e risultando sempre offline.

Infine c’è WAMR, l’applicazione perfetta per recuperare i messaggi che le persone eliminano prima che voi possiate leggerli.