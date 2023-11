Nell’ambito dei gadget culinari, ogni tanto appare sul mercato un prodotto che si propone di cambiare il modo in cui pensiamo alla preparazione dei cibi. Il MEATER 2 Plus si colloca saldamente in questa categoria, promettendo di rivoluzionare l’esperienza culinaria domestica.

Con la sua tecnologia wireless di punta e un design elegante, il MEATER 2 Plus non è solo un termometro per alimenti: è un assistente di cottura intelligente che aspira a far raggiungere ai suoi utenti la maestria degli chef stellati, garantendo ogni volta risultati impeccabili. In questa recensione, metteremo alla prova le sue promesse, esplorando come questo strumento può effettivamente trasformare la cottura di carne e pesce in un’esperienza semplice, affidabile e di precisione.

Unboxing

L’azienda Meater è stata molto “carina” a mandarci un kit di benvenuto davvero ben fornito in una scatola “TOP SECRET”. All’interno come vedete nella foto abbiamo trovato dei guanti da barbecue, un panno in microfibra morbido, un Cavatappi, una sacca molto carina, dei sottobicchieri in legno e un cappellino per affrontare il freddo mentre si cucina durante le feste natalizie che ci attendono. Al momento non sappiamo se questo kit di benvenuto verrà integrato anche nella spedizione del prodotto.

Sempre nella scatola abbiamo trovato il vero protagonista di questa recensione che è il MEATER 2 Plus ben protetto dentro una scatolina dov’è presente anche un piccolo manuale di utilizzo.

Com’è fatto?

Il corpo principale è completamente in legno e misura 3,8cm in larghezza, 15,5 cm in lunghezza e 2,5 cm in altezza. Nella parte anteriore troviamo il logo Meater+, un led di segnalazione che ci indica il corretto collegamento dello stesso e i due contatti di ricarica della “penna” di misurazione, quest’ultima, misura in altezza 13 cm.

Nella parte posteriore troviamo 2 calamite che permettono di “attaccare” la stessa al frigorifero (idea molto carina” e il vano che nasconde l’unica batteria AAA da 1.5V che permette di tenere carica la penna di misurazione.

Il design è caratterizzato da linee pulite ed eleganti. Il blocco in legno di bambù e la sonda in acciaio inossidabile si combinano per creare un oggetto esteticamente gradevole che non passerà inosservato in cucina. Oltre all’aspetto estetico, il design è anche funzionale, poiché il blocco offre uno spazio dedicato per l’inserimento della sonda, mantenendo tutto organizzato e facilmente accessibile.

Il test

Il MEATER 2 Plus è un termometro da cucina wireless progettato per chi ama la cottura di precisione. Questo strumento all’avanguardia si presenta con un design raffinato, realizzato interamente in acciaio inossidabile, che non solo garantisce durabilità ma anche un tocco elegante da esibire nella propria cucina. La sonda, del diametro di 5 mm, è notevolmente più sottile rispetto a quella del suo predecessore, e incorpora cinque sensori Smart Temp™ per monitorare con precisione la temperatura interna del cibo fino a 105°C, e un sensore ambientale esterno che può resistere fino a 500°C. Queste caratteristiche lo rendono adatto per un’ampia varietà di metodi di cottura, inclusi arrosto, griglia, affumicatura, cottura in padella e frittura sia ad aria che in olio.

La connettività avanzata è un altro punto di forza: grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2, ho avuto la possibilità di allontanarmi dalla postazione di cottura, mantenendo comunque il controllo della situazione tramite il mio Samsung Galaxy S23. La sonda ha la ricarica rapida con un’autonomia di 12 ore di utilizzo dopo appena 15 minuti di carica. La sonda ha una capacità di mantenere la carica per oltre 24 ore una volta completamente carica e la durata della batteria AAA che arriva fino a due anni.

Passando all’esperienza pratica, ho avuto l’opportunità di testare il MEATER 2 Plus con tre diversi tipi di alimenti: una fiorentina, una salsiccia e un pezzo di salmone. Ho seguito la procedura iniziale per la configurazione della sonda, rimuovendo la linguetta isolante dalla batteria e lasciandola in ricarica nella basetta di legno per circa 40 minuti. Dopo aver scaricato e avviato l’app MEATER, ho effettuato la registrazione e il collegamento Bluetooth.

Per la fiorentina, ho utilizzato la funzione di Cottura Guidata dell’app MEATER, che mi ha fornito istruzioni dettagliate e suggerimenti per il livello di cottura desiderato. La sonda ha monitorato la temperatura interna della carne, e grazie all’algoritmo dell’app, ho potuto vedere il tempo stimato di cottura aggiornarsi in tempo reale, permettendomi di organizzare il resto del pasto senza stress.

Ho replicato un processo simile per la salsiccia e il salmone, adattando la temperatura target fornita dall’app per ciascun tipo di alimento. La flessibilità di impostare manualmente la temperatura con un semplice slide è stata particolarmente utile per ottenere il punto di cottura che preferivo.

L’aspetto più rivoluzionario è il calcolo del tempo di cottura, che si aggiorna a seconda della temperatura dell’alimento e dell’ambiente circostante. E quando il cibo ha raggiunto la temperatura target, un allarme sonoro sul mio smartphone mi ha avvertito, evitando la necessità di un controllo continuo.

MEATER Master Class

La MEATER Master Class™ è una funzionalità integrata nell’app MEATER, progettata per migliorare l’esperienza culinaria degli utenti del MEATER 2 Plus. Questa serie di lezioni digitali ha l’obiettivo di educare gli utenti sulle varie tecniche di cottura, consentendo loro di trarre il massimo beneficio dalla sonda intelligente MEATER 2 Plus.

Nel dettaglio, la MEATER Master Class™ offre:

Videotutorial: Oltre 25 lezioni in video, con contenuti aggiuntivi previsti in rilasci mensili, che guidano gli utenti attraverso vari metodi e tecniche di cottura. Questi tutorial coprono argomenti come l’affumicatura, la bruciatura inversa, il barbecue a due fuochi e le tecniche di scottatura in padella. Lista della Spesa Smart: Una funzione molto pratica che fornisce agli utenti un elenco di ingredienti e strumenti necessari per ciascuna ricetta presentata nei tutorial. È anche possibile spuntare gli elementi man mano che vengono acquistati, facilitando l’organizzazione del processo di cottura. Istruzioni Passo-Passo: Ogni Master Class è accompagnata da video di alta qualità e testi esplicativi che guidano l’utente attraverso ogni fase della preparazione della ricetta.

Questo approccio educativo è particolarmente utile per coloro che sono nuovi al mondo della cottura sofisticata o per gli chef casalinghi che desiderano espandere le loro abilità. Non solo fornisce una risorsa formativa per migliorare l’arte culinaria, ma anche un modo per garantire che gli utenti possano sfruttare appieno le capacità tecniche avanzate del MEATER 2 Plus.

La MEATER Master Class™ non è solo limitata ai nuovi utenti del MEATER 2 Plus, ma è anche compatibile con le versioni precedenti dei termometri MEATER. Ciò significa che anche gli utenti dei modelli più vecchi possono beneficiare delle nuove lezioni e tecniche presentate, aggiungendo valore a lungo termine al loro investimento iniziale nel prodotto MEATER.

Conclusioni

Dopo aver testato il MEATER 2 Plus devo dire che non posso più farne a meno. Avevo già provato il MEATER Block che era diventato il mio compagno inseparabile per i barbecue ma la comodità di questa singola sonda che addirittura si può attaccare al frigo come una sorta di calamita decorativa è insostituibile. Ecco pregi e difetti che ho riscontrato:

Pregi:

Precisione di Monitoraggio: Le cinque sonde Smart Temp™ offrono misurazioni estremamente accurate della temperatura interna, essenziale per piatti come la fiorentina, che richiedono una cottura precisa. Design e Materiali: Il design elegante e l’utilizzo di acciaio inossidabile rendono il MEATER 2 Plus non solo un utensile pratico ma anche un oggetto di design. Connettività e App: La connettività Bluetooth 5.2 insieme all’app MEATER fornisce una comoda esperienza di monitoraggio a distanza, permettendo all’utente di allontanarsi dalla postazione di cottura senza perdere il controllo del processo. Funzionalità Avanzate: L’algoritmo che calcola il tempo di fine cottura in base alle condizioni ambientali e alla temperatura interna dell’alimento è una caratteristica distintiva che aggiunge valore al prodotto. Ricarica Rapida e Durata della Batteria: La ricarica rapida e la lunga durata della batteria sono caratteristiche notevolmente convenienti, specialmente per chi utilizza il termometro con frequenza.

Difetti:

Complessità per Utenti Principianti: Nonostante l’app MEATER fornisca una guida passo-passo, potrebbe esserci una curva di apprendimento iniziale per gli utenti meno tecnologici o per coloro che non sono abituati a cucinare con termometri intelligenti. Dipendenza dalla Tecnologia: L’uso della sonda è fortemente legato all’app e alla connettività Bluetooth; in caso di problemi tecnici o di compatibilità, l’esperienza potrebbe essere compromessa.

Prezzo e acquisto

Il MEATER 2 Plus è posizionato sul mercato al prezzo di 129 euro. Questo prezzo riflette la sua posizione come dispositivo di punta nel segmento dei termometri intelligenti da cucina, che offre un ampio insieme di funzionalità avanzate, come monitoraggio di precisione, connettività Bluetooth estesa, e l’esclusiva MEATER Master Class™.

Per coloro che sono interessati all’acquisto del MEATER 2 Plus, il prodotto è disponibile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Acquistare dal sito ufficiale garantisce che il cliente riceva un prodotto autentico, con il supporto del servizio clienti dell’azienda e l’accesso diretto a eventuali aggiornamenti software e assistenza tecnica.