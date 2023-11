Una dei principali obiettivi di Whatsapp è quello di donare i propri utenti la maggiore privacy possibile. Per una sicurezza maggiore, gli sviluppatoti hanno immesso una crittografia end-to-end, che consente solo il mittente e il destinatario della conversazione di vedere il contenuto dei messaggi. L’app assicura di non condividere le informazioni personali degli utenti con terze parti. Il team di Meta quest’anno ha lavorato su diverse funzionalità proprio per aumentare il livello di sicurezza. Una delle più recenti è la possibilità di scegliere di creare una PASSKEY in alternativa alle solite password, ma ci sono anche altre novità in arrivo.

Fra non molto, infatti, introdurrà una nuova opzione che permetterà di impostare un secondo profilo alternativo. Sono tanti gli utenti che, per motivi personali e di sicurezza, non vogliono mostrare le proprie informazioni personali o l’immagine del profilo a chiunque. Spesso riservano quest’ultime solo ai contatti, il che vuol dire che chiunque altro provi a chattare con loro vedrà nulla. In alcuni casi, soprattutto a livello lavorativo, questa soluzione non è ottimale. Per accontentare quindi l’utenza hanno pensato a questa alternativa che potrebbe dimostrarsi molto valida.

Scopo e data di rilascio dell’opzione di Whatsapp

La nuova funzione di Whatsapp al momento è disponibile soltanto per la versione beta di Android 2.23.24.4. Come agirà esattamente l’impostazione del profilo alternativo? Semplicemente l’utente potrà decidere di creare un nome e una foto visibile alle altre persone che non sono salvate in rubrica. Questa sarà una specie di scudo per la propria privacy poiché permetterà di scegliere esattamente quali informazioni si vorranno condividere all’interno dell’applicazione di messaggistica istantanea.

Per accedere alla funzione basterà recarsi nella sezione del profilo personale dedicata alle impostazioni. Qui si dovrà cliccare la voce per la privacy e non ci vorrà molto per applicare tale scelta. Al momento, come detto qualche riga fa, tale opzione è ancora in fase di testing e di sviluppo. Neanche se si fosse iscritti al programma di beta test la si potrebbe visualizzare scaricando l’ultimo aggiornamento. L’unica cosa certa è che fra non molto, almeno così crede, dovrebbe essere disponibile a tutti. Tuttavia, gli sviluppatori non hanno ancora comunicato le tempistiche precise riguardanti il rilascio.