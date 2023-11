WhatsApp è ormai da anni la principale piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata dalle persone in tutto il mondo. Gli utenti, oramai, accedono quotidianamente all’applicazione non solo per questioni personali, ma anche in ambito lavorativo e professionale.

Ciò comporta che l’app viene utilizzata per scambiare anche informazioni sensibili o comunque per effettuare alcune conversazioni che è bene siano tenute private e salvaguardate da eventuali attacchi hacker.

Tuttavia, com’è noto, l’incessante sviluppo tecnologico è in grado di offrire numerose e nuovissime opportunità di utilizzo. Ma, allo stesso tempo, possono anche essere applicate dai malfattori per attività non esattamente legali, volte ad ingannare e ad impadronirsi delle informazioni private degli utenti.

A tal proposito, l’ideazione di sistemi di sicurezza più complessi risulta essere una vera e propria necessità.

WhatsApp: Come impostare il passkey

WhatsApp, ha da sempre riservato una certa importanza alla questione sicurezza e tutela privacy dei dati e delle conversazioni dei suoi utenti. A tal proposito, l’applicazione, proprio di recente, ha deciso di adottare le funzionalità Passkey.

Si tratta di un sistema di sicurezza che prevede il riconoscimento facciale o dell’impronta digitale per poter entrare all’interno della piattaforma. Si tratta di una tecnologia molto più avanzata, che rende praticamente impossibile e infruttuoso qualsiasi tentativo di attacco hacker.

Impostare questa funzione è davvero molto semplice e basta seguire alcuni passaggi. Basta infatti andare su “Impostazioni“, cliccare sulla voce “Account” e poi su “Passkey“.

Da qui, vi verrà chiesto di importare la vostra impronta digitale ed il gioco è fatto.

Il sistema passkey, tuttavia, è ancora in fase di implementazione e sviluppo, ma presto sarà presente su qualsiasi dispositivo iOS e Android.