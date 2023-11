In questi ultimi anni gli operatori hanno lavorato fortemente sui propri servizi per donare agli utenti la miglior qualità possibile non solo riguardanti la navigazione o le chiamate, ma anche per la sicurezza e la privacy. Iliad ne è un esempio evidente. Il gestore virtuale è riuscito ad entrare nel mercato della telefonia italiana, ricavandosi un grande spazio all’interno del territorio nazionale.

Per incentivare gli utenti ad attivare una delle promozioni o anche a restare dalla propria parte, la società ha introdotto diversi incentivi, tra cui un servizio che permette di mettersi al sicuro da pericoli informatici e da virus rischiosi.

Proteggi i tuoi figli con Iliad

Internet è sì un luogo di grande informazione, ma al contempo nasconde delle insidie che spesso possono colpire i dispositivi. Se prima magari era riservato ad una fascia di utenza con un’età adolescenziale o adulta, ora anche i più piccoli sono abituati a navigare. Proprio quest’ultimi sono coloro ad essere a rischio. Per tale ragione molte società, infatti, hanno introdotto un servizio chiamato parental control. Questa speciale funzione permette di aggiungere delle restrizioni ai bambini per far sì che non entrino in contatto con contenuti non adatti alla loro età.

Generalmente il servizio è gratuito, ma nel caso in cui si voglia accedere a opzioni aggiuntive solitamente si deve pagare un abbonamento. Tuttavia, da qualche giorno, l’AGCOM ha creato una delibera nuova nel quale ha specificato che tutti i gestori telefonici devono poter garantire il controllo parentale nei propri piani di abbonamento. Il parental control può anche essere utilizzato per limitare il tempo che i bambini trascorrono online o per bloccare l’accesso a determinate applicazioni o giochi. In questo modo, i genitori possono avere maggiore controllo sull’esperienza online dei loro figli e aiutarli a sviluppare abitudini digitali sane e sicure.

Dopo che altri operatori hanno aderito a tale iniziativa, anche Iliad si è attivata per offrire un nuovissimo e grandioso servizio ai propri utenti. Il gestore ha infatti deciso di includere gratuitamente nei piani di abbonamento il servizio McAfee Safe Family. Questo permetterà di impostare il parental controllo su qualsiasi dispositivo. In questo modo i genitori potranno proteggere i propri figli e al contempo non permettere ai virus di entrare negli smartphone, nei computer o nei tablet compromettendone le funzionalità.