Per chi è alla ricerca di un prodotto che possa far rivivere l’audio come quello in una sala cinematografica, la piattaforma Amazon sta proponendo un prodotto davvero molto interessante.

Si tratta della soundbar Ultimea, proposta sul sito ufficiale della piattaforma scontata del 15%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Soundbar Ultimea in offerta su Amazon

Una soundbar elegante e discreta, alta solo 1,5 pollici, si nasconde facilmente finché non ascolti il suono nitido e chiaro. Altoparlanti integrati da 2 x 2,25″ in pista per occupare meno spazio, ma emettere un suono più potente. Il subwoofer di grande volume da 7,2 litri raggiunge un’ampiezza di 15 mm per bassi potenti. La tecnologia esclusiva BassMX di Ultimea arricchisce le frequenze basse, consentendo un basso regolabile per un’esperienza sonora più ricca e profonda.

La soundbar elegante e sottile per PC si adatta perfettamente alle dimensioni del tuo computer, per elevare visivamente e acusticamente il tuo ambiente di gioco. La modalità di gioco avanzata e il subwoofer ti immergono nel cuore del gioco. Progettate per stimolare la tua immaginazione in ogni scena.

Effetti sonori sorprendenti nella modalità “Film”, qualità delicata nella modalità “Musica” e vittoria assicurata nella modalità “Giochi”. Perfetto per qualsiasi spazio, con esperienze sonore diverse. Questa soundbar supporta la connessione ARC, ottica, AUX, USB e Bluetooth 5.3, integrandosi senza problemi con una vasta gamma di dispositivi. Visitate questo link se volete acquistarla al prezzo di 67.99 euro.