Questo mese porta con sé le fantastiche offerte attesissime del Black Friday in molti store sia fisici che online. Quest’iniziativa è diventata un vero e proprio evento per chi vuole acquistare prodotti ad un prezzo scontato e anticipare i regali natalizi. Già sono presenti parecchie promozioni, ad esempio, sul sito Mediaworld che stanno attirando molta attenzione da parte degli utenti. Tuttavia, ci sono anche sconti non inerenti al Black Friday che fanno davvero gola.

L’azienda ha infatti lanciato una promo pazzesca sul televisore di ultima generazione arrivato quest’anno Neo QLED della popolare società sud coreana Samsung.

La mega promo Mediaworld

Il prodotto corrisponde precisamente alla tv Samsung QE50QN90CATXZT. Vorreste conoscerne il prezzo? Vi accontentiamo subito. Al momento da Mediaworld è disponibile a 1.205,99€. Sulla pagina si può notare che il prezzo iniziale consigliato era di 1.699€, questo dimostra che è stato applicato uno sconto di ben 493€. Una cifra molto allettante.

Per coloro che sono alla ricerca di una televisione moderna e di fascia alta, questa potrebbe essere un’ottima occasione. Se si considera poi che il modello è recente la promozione assume ancor più valore. Oltre a questo prodotto, sul sito troverete moltissimi altri in offerta sul sito Mediaworld, quindi vi consigliamo di farvi un giretto sulle pagine dedicate.

Per quanto riguarda il Samsung Neo QLED, la scheda tecnica è davvero sorprendente. La tv è caratterizzata da uno schermo da 50 pollici avente una risoluzione 4K, pari a 3840 x 2160 pixel. Ovviamente in essa sono incluse tantissime funzionalità smart tipiche dei modelli del genere. La luminosità è resa ancora più efficiente rispetto ai display LCD comuni, permettendo la riproduzione di colori più nitidi ed offrendo anche performance migliori in termini energetici. Con questa tv potrete godervi i vostri contenuti preferiti con neri più scuri e anche bianchi ancor più luminosi.

Poiché il dispositivo permette una visualizzazione in 4K, il suo utilizzo diviene perfetto anche per le console grazie alle frequenze di aggiornamento super elevate pari a 120 Hz e ad un input lag molto ridotto. Questo vi permetterà di effettuare se sessioni di gioco estreme con uno schermo grande e con una definizione senza pari. Riuscirete ad immergervi totalmente, non riuscendo quasi più a capire se si tratti di finzione o realtà.