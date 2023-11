OnePlus ha fatto parlare di sé negli scorsi giorni con il lancio del suo nuovo OnePlus Open e l’annuncio del nuovo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3, che verrà utilizzato nel prossimo smartphone di punta della compagnia cinese. Il dispositivo più atteso è il prossimo OnePlus 12, di cui si discusso molto nei mesi passati. Confermata la presenza di Hasselblad nel settore fotografico, con l’obiettivo di migliorare ciò che è stato fatto con il precedente 11. A tal proposito l’azienda ha stretto un accordo con Sony per garantire che il prossimo smartphone sia dotato del nuovo sensore di immagine LYTIA. Con questa mossa, la società intende puntare sulla qualità delle fotografie, che rappresentano un elemento sempre più importante per gli utenti.

Cosa comporterà la collaborazione con Sony?

Il OnePlus 12 sembra che avrà un sensore principale molto potente, il Sony IMX966 da 50 MP. Questo dovrebbe essere dotato della nuova tecnologia di Sony che prevede una divisione in due strati, garantendo così uno spazio maggiore per i fotodiodi e per i transistor. L’innovazione dovrebbe consentire di catturare più luce, il che significa che le foto saranno più nitide e luminose. Grazie alla risoluzione elevata, sarà anche possibile ottenere immagini molto dettagliate che si presteranno bene per la stampa di grandi formati.

L’accordo tra il gruppo BBK e l’azienda giapponese sembra essere un’opzione aperta anche per OPPO e Vivo, entrambi parte del gruppo. Ciò potrebbe offrire ai consumatori una più ampia scelta di smartphone con tecnologia fotografica avanzata. Tuttavia, non è ancora chiaro se i prossimi flagship di queste società arriveranno in Europa, quindi dovremo aspettare ulteriori sviluppi per saperne di più. In ogni caso, la collaborazione tra OnePlus e Hasselblad potrebbe portare a una significativa evoluzione, il che sarebbe sicuramente un’ottima notizia per gli appassionati di fotografia e per qualsiasi altro utente.