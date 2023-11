Sulla piattaforma Amazon è disponibile Philips Wake-up Light ad un prezzo molto interessante. Si tratta di una sveglia con luce integrata che può essere lasciata accesa anche tutta notte, il consumo è davvero basso.

Dispone inoltre di un display touch, sette suonerie per impostare la sveglia e anche la radio digitale FM. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Philips Wake-Up Light su Amazon

Luce ad accendimento graduale con 5 livelli di luce: dalla luce dolce del mattino alla luce naturale del giorno. Sveglia digitale con radio FM o 7 suonerie naturali, tra cui 2 suoni della natura regolabili.

Display con regolazione automatica della luminosità e innovativi tasti touch. Le 10 impostazioni di luminosità differenti ti consentono di utilizzarla come lampada per il comodino. Funzione Smart Snooze: premete la luce al risveglio e la suoneria risuona in 9 minuti.

Si tratta di un prodotto molto interessante e soprattutto molto tecnologico. Attualmente è disponibile attraverso questo link al prezzo di 99.85 euro.