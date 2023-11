Se avete bisogno di una chiavetta USB dove poter archiviare i vostri dati o le vostre foto, la piattaforma Amazon ne sta proponendo una da 128 GB.

Si tratta di una Kingston Exodia, proposta a soli 10 euro, scontata del 45% rispetto al prezzo di listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chiavetta USB Kingston da 128 GB a 10 euro

Le chiavette USB sono davvero tante in commercio e si differenziano sostanzialmente per la velocità di scrittura e la loro compatibilità, oltre che al taglio di memoria ovviamente. Questa chiavetta Kingston Exodia consente di agganciare il drive a un portachiavi con la massima semplicità.

Dispone di un pratico connettore USB protetto da un solo cappuccio, che cambia colore in base al taglio di memoria della chiavetta, in modo che possiate distinguerle anche senza introdurle nel PC. La chiavetta è compatibile con Windows 11, 10, macOS (v. 10.15.x +), Linux (v. 4.4 +), Chrome OS.

Inutile dire che, al prezzo proposta, è davvero un ottimo affare, vi ricordo solo 10.99 euro per il taglio di memoria da 128 GB. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo o per acquistarla.