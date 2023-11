Il nuovo accordo con SAG-AFTRA permetterà al cast del nuovo Hunger Games di poter partecipare agli eventi e alla promozione del film nonostante lo sciopero sia ancora in corso.

Lionsgate si è impegnata a fondo per riuscire a trovare il giusto accordo con SAG-AFTRA e il cast dell’attesissimo prequel della saga di Hunger Games. Il film è ambientato parecchi anni prima dell’inizio della storia di Katniss Everdeen e sarà distribuito in tutti i cinema in Italia dal 15 novembre.

L’accordo permette la promozione del nuovo Hunger Games

Rachel Zegler e Tom Blyth, i protagonisti del nuovo Hunger Games- La ballata dell’usignolo e del serpente potranno per questo partecipare a tutte le premiere del film e attività di stampa, nonostante la presenza dello sciopero proclamato da mesi dal sindacato degli attori. L’accordo è stato possibile soprattutto grazie alla natura indipendente di Lionsgate. Questa, infatti, non si è affiliata con AMPTP e questo ha facilitato gli accordi.

I primi eventi inerenti alla promozione del film si svolgeranno a Berlino e a Londra all’inizio di novembre. Nel cast troviamo alcuni nomi di spicco, tra cui Viola Davis, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman, Peter Dinklage e Hunter Schafere. Non p ancora noto però chi tra loro parteciperà insieme ai due protagonista agli eventi legati alla promozione del film prequel che è stato diretto da Francis Lawrence.

Il film sarà ambientato 60 anni prima degli eventi che conosciamo bene e che hanno coinvolto la giovane Katniss Everdeen. La storia vedrà come protagonista Coriolanus (Tom Blyth) che deve occuparsi di Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), il tributo donna del Distretto 12. Ad aiutarlo in questo percorso ci sarà sua cugina, Tigris, interpretata da Hunter Schafer. La storia del film mostrerà come il giovane ragazzo affronterà la complicata situazione e tutti gli equilibri di potere esistenti a Panem.

Dunque, anni prima di diventare il presidente di Panem, a soli diciotto anni, Coriolanus Snow era l’ultima speranza per il buon nome della sua casata ormai in declino. La famiglia, caduta in disgrazia nel dopoguerra che ha coinvolto Capitol City, affiderà ogni cosa al giovane futuro tiranno. Snow teme per la sua reputazione dato che è stato nominato mentore del tributo del Distretto 12, da sempre bistrattato. Ma quando Lucy attira l’attenzione di tutta la nazione il giovane Coriolanus comprende che forse proprio quella ragazza potrebbe ribaltare in positivo la sua situazione. Snow e Lucy, quindi, uniscono le forze in una lotta alla sopravvivenza che va avanti in una corsa contro il tempo. Sarà proprio questa a decretare alla fine della storia chi diventerà l’usignolo e chi invece il serpente.