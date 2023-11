Il colosso sudcoreano Samsung si appresta ad annunciare i nuovi rivali degli ultimi iPhone 15, ovvero la prossima serie Samsung Galaxy S24. Nonostante manchino comunque ancora dei mesi al loro arrivo, in rete continuano ad arrivare nuovi rumors ed indiscrezioni. In queste ultime ore, in particolare, sono emerse informazioni riguardanti le probabili colorazioni che saranno disponibili.

Samsung Galaxy S24, noto leaker rivela le possibili colorazioni

Nel corso delle ultime ore sono arrivate delle nuove informazioni riguardanti le possibili colorazioni dei prossimi top di gamma Samsung Galaxy S24. In apertura, a rivelarle è stato il noto leaker Ice Universe tramite un post sul proprio profilo di X. Secondo quanto ha riportato il leaker, le colorazioni disponibili saranno almeno sei, ovvero Black, Gray, Violet, Yellow, Green, Blue e Orange ma non solo.

Galaxy S24 Ultra has a golden version with a golden middle frame. pic.twitter.com/14CwSrXmly — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) November 2, 2023

Sempre secondo Ice Universe, il modello Samsung Galaxy S24 Ultra potrà vantare anche altre colorazioni esclusive, fra cui una con frame dorato. Sempre questo modello, secondo il leaker, potrà vantare la presenza di cornici attorno al display molto sottili e simmetriche tra loro.

Ricordiamo poi che, come successo in passato, i prossimi smartphone top di gamma della serie Samsung Galaxy S24 saranno distribuiti in due versioni con processori differenti, ovvero Snapdragon ed Exynos. Per il momento, però, non sappiamo per quali mercati saranno disponibili queste versioni. Ricordiamo inoltre che sempre il Samsung Galaxy S24 Ultra potrà vantare un notevole comparto fotografico. Quest’ultimo avrà infatti un sensore fotografico principale da 200 Mp e vanterà la presenza della nuova inedita tecnologia denominata ISOCELL Zoom Anyplace.