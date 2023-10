Ritorna al cinema Hunger Games con la storia dei personaggi che hanno conquistato il nostro cuore e di coloro che abbiamo ideato intensamente. Fra pochi giorni il nuovo capitolo sarà disponibile in tutti i cinema. Ciò che ha resa famosa la saga è la rappresentazione di un mondo alternativo distopico distrutto dalle guerre, in cui la società è divisa in 12 distretti. Potranno sembrare totalmente differenti, ma in ognuno di loro c’è qualcuno che dovrà subire lo stesso tragico destino. Il film è La ballata dell’usignolo e del serpente e come detto si tratterà di un prequel. L’uscita ufficiale nelle sale è prevista per il 15 novembre.

Biglietti e cast di Hunger Games

Sullo schermo vedremo come protagonisti Rachel Zegler, conosciuta per il suo ruolo principale in West side story e nella serie Netflix Euphoria, e l’attore inglese Tom Blyth. Nel cast vi sono nomi importanti come Viola Devis, vs vincitrice di un premio Oscar, la star Peter Dinklage divenuto ancor più famoso dopo Il trono di spade e Jason Schwartzman, interprete dalla lunga carriera. Alla regia troviamo ancora Francis Lawrence, che in precedenza ha diretto i primi tre capitoli di Hunger Games. Le prevendite inizieranno lunedì 30. I biglietti saranno disponibili sui siti di tutti i cinema che consentiranno di acquistarli anticipatamente.

Cosa ci aspetterà sul grande schermo

Ci troviamo a Panem, 64 anni prima degli eventi conosciuti che hanno coinvolto Katniss. Qui Coriolanus Snow, ancora diciottenne e prima di diventare il perfido tiranno, ha sulle spalle il destino della propria casata. La sua famiglia è in declino, tutto il potere raccolto sta andando via via sfumandosi. Per sua sfortuna, o almeno così crede, viene nominato mentore di Lucy Grey Baird, ragazza proveniente dal Distretto 12 e tributo per la decima edizione dei giochi. Quando però Lucy Gray cattura l’attenzione di tutta la Nazione mostrando la sua soave voce e il suo spirito disfida durante la cerimonia della mietitura, Coriolanus capisce che la situazione potrebbe giocare invece a suo favore. Uniranno insieme le loro forze, giocando con astuzia e dando spettacolo. Chi tra i due sarà il serpente e chi l’usignolo? Forse conosciamo già la risposta.