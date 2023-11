Prezzi in fortissima riduzione rispetto ai vari listini del periodo da MediaWorld, solo in questo modo gli utenti sono sicuri di avere libero accesso ai migliori prodotti in circolazione, ed allo stesso tempo non temere di dover investire cifre di denaro particolarmente elevate per il loro acquisto.

Le numerose occasioni disponibili da MediaWorld possono davvero far sognare i singoli clienti, data la loro grande varietà e capacità di abbracciare un numero impressionante di modelli differenti, che appartengono allo stesso tempo a categorie merceologiche uniche nel loro genere. Gli acquisti, come sempre del resto, sono perfettamente eseguibili sia in negozio che online, prestando attenzione al possibile pagamento delle spese di spedizione.

MediaWorld, offerte a non finire con un volantino inedito

Da MediaWorld è già tempo di Black Friday, l’azienda ha infatti deciso di lanciare la propria versione anticipata del periodo più importante dell’anno, in termini di vendite e di acquisti, mettendo a disposizione fino al 12 novembre una buona dotazione di sconti speciali.

Tra i modelli di smartphone di fascia alta in promozione troviamo solo ed esclusivamente iPhone 13, con un prezzo finale di 719 euro, che aiuta a ridurre così la spesa nell’accesso diretto all’ecosistema iOS. Volendo invece restare in seno al sistema operativo Android, la scelta può ricadere direttamente su Oppo Reno10 Pro, disponibile a 499 euro, oppure su Oppo Reno8 a 349 euro, Oppo Find X5 Lite a 319 euro, Motorola Edge 30 neo a 249 euro, Realme 11 Pro+ 5G a 429 euro, Realme 11 5G a 279 euro, Realme C51 a 129 euro e altri ancora, che possono essere visionati anche a questo link.