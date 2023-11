Euronics è una realtà che vuole riemergere dalla massa, promettendo in cambio un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente ed attrattivo per tutti quegli utenti che sono alla ricerca dell’occasione perfetta per il proprio Natale, riuscendo a risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

Il volantino è perfettamente in grado di convincere un numero sempre crescente di consumatori all’acquisto, oggi è possibile approfittare degli sconti solo recandosi personalmente in un negozio, in quanto ricordiamo che la promozione potrebbe presentare, come da prassi nel momento in cui parliamo di Euronics, delle differenze in relazione al socio di appartenenza.

Euronics, offerte incredibili per un volantino mai visto

Il Black Friday è già arrivato da Euronics, nel nostro articolo vi parleremo delle offerte attive da Euronics Bruno fino al 15 novembre, potrebbero presentare piccole differenze in confronto al socio della vostra zona, ma il succo della promozione resta sempre lo stesso. In prima pagina trova posto già lo sconto più interessante, il Galaxy A54 5G è disponibile a 349 euro, un rapporto qualità/prezzo davvero da non perdere, seguito a ruota da Realme 11 Pro+ 5G a 429 euro, Realme 11 5G a 269 euro, Realme C55 a 189 euro, Realme C51 a 129 euro, oppure due modelli di Oppo: Find X5 Lite a 329 euro, A78 5G a 219 euro, per finire con A57s a 159 euro.

Gli smartphone sono infine capitanati da una coppia di prodotti di casa Apple, quali sono iPhone 14 a 799 euro, oppure il buon vecchio iPhone 13, che oggi costa 599 euro. Per maggiori informazioni collegatevi qui.