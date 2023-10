Lidl, spettacolare volantino con OFFERTE e tecnologia in REGALO

La tecnologia è praticamente gratis da Lidl grazie alla presenza di un volantino davvero più unico che raro, al cui interno si possono trovare incredibili occasioni per spendere poco, ed allo stesso tempo essere sicuri di poter accedere ai migliori dispositivi per il fai-da-te.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in molte occasioni gli utenti possono approfittare addirittura di una garanzia della durata di ben 3 anni, pronta a garantire totale protezione agli utenti per ogni difetto di fabbrica verificatosi entro tale linea temporale. Gli acquisti, al solito, devono essere completati nei singoli negozi fisici, senza differenze territoriali.

Aprite subito il canale Telegram di TecnoAndroid, così avrete la certezza di accedere alle migliori offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis in esclusiva.

Lidl, occasioni a non finire in questo volantino

Ultimi giorni disponibili per approfittare delle ottime offerte di casa Lidl, tutte mirate esclusivamente sul mondo del fai-da-te, ma comunque perfettamente in grado di garantire all’utente finale un risparmio superiore al normale, condito con qualità eccellente.

Il prodotto di cui consigliamo caldamente l’acquisto è senza dubbio il trapano avvitatore ricaricabile, infatti ha un costo di soli 39 euro, include già la batteria ed il caricatore compatibile (non scontato da Lidl), una garanzia di ben 3 anni dalla data d’acquisto, ed allo stesso tempo la possibilità di aggiungervi anche piccoli accessori che ne completano e facilitano l’utilizzo: primi fra tutti il set di punte per trapano o avvitatore da 15 o 37 pezzi, in vendita oggi a soli 5,99 euro. Il volantino, se interessati, lo potete tranquillamente sfogliare qui sotto nel dettaglio.