Da tempo WhatsApp strizza l’occhio a tutti i suoi utenti, cercando di ascoltare le richieste del pubblico per proporre aggiornamenti sempre più innovativi. Nelle ultime settimane gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea hanno rilasciato una serie di upgrade molto significativi per il futuro della piattaforma di casa Meta.

WhatsApp, la novità degli account su più dispositivi

Nel novero dei numerosi upgrade proposti da WhatsApp ce n’è uno in particolare molto significativo. Per la prima volta, infatti, gli utenti della piattaforma di messaggistica potranno utilizzare un unico account su più dispositivi. La chat supera quindi un suo limite, garantendo al pubblico la possibilità di utilizzare uno smartphone principale e sino a due smartphone secondari per le conversazioni quotidiane. La novità degli smartphone multipli per WhatsApp è disponibile per le recenti versioni della chat su iOS e su Android.

Per utilizzare la chat su uno smartphone secondario, gli utenti non dovranno far altro che effettuare una semplice sincronizzazione delle conversazioni. Il meccanismo per la sincronizzazione dura pochi secondi ed è speculare a quello che gli utenti già mettono in pratica per migrare le loro chat sulla versione desktop della piattaforma, WhatsApp Web.

La sincronizzazione può essere effettuata sempre attraverso il menù Impostazioni. Una volta completato tale passaggio, gli utenti potranno inviare così come potranno ricevere messaggi sia sul dispositivo principale sia sui diversi dispositivi secondari associati al profilo.

Il roll out di questo upgrade molto importante e molto atteso dal pubblico di WhatsApp si completerà su Android e iPhone nelle prossime settimane.