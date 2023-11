LEGO in fortissimo sconto vi attendono oggi su Amazon, l’occasione è ghiottissima per essere sicuri di riuscire a mettere le mani su prodotti dall’elevato potenziale, risparmiando molto più di quanto abbiate mai immaginato, grazie ad un rapporto qualità/prezzo decisamente convincente sotto molteplici aspetti e punti di vista.

Sono davvero tantissimi i modelli in promozione, solamente per fornirvi un piccolo esempio delle enormi possibilità disponibili su Amazon, vi parliamo direttamente della Vespa, la variante Icons Vespa 125, nella colorazione azzurra, dotata di un bellissimo portapacchi con tanto di casco e fiorellino a corredo, è scontatissima per poco tempo.

LEGO, la vespa è scontatissima

L’iconica Vespa che tanto ha reso famoso il nostro paese nel mondo è oggi in formato LEGO, infatti gli utenti possono acquistare la variante degli anni 60 della Piaggio da costruire ed esporre come arredamento della propria abitazione. Il suo prezzo di listino è di 99 euro, tuttavia in questi giorni è stato applicato uno sconto del 20% che ne abbassa ulteriormente la spesa finale da sostenere, raggiungendo il valore finale di soli 79 euro.

Realizzata ufficialmente per il 75 anniversario della Vespa, è a tutti gli effetti una edizione limitata imperdibile per gli appassionati e non solo. Le dimensioni del prodotto sono abbastanza generose, poiché raggiunge 9,1 x 28,2 x 48 centimetri, con un peso di 200 grammi circa.

La spedizione, come per tutti i prodotti che vi indichiamo nei nostri articoli, è gestita da Amazon, il che permette comunque di godere di una rapida consegna diretta al proprio domicilio, così da avere sin da subito la possibilità di mettere le mani sul prodotto desiderato.