WhatsApp, le chiamate di gruppo per 31 partecipanti dal principio

Novità dopo novità, WhatsApp è diventata la piattaforma che gli utenti da sempre desideravano, con quelle aggiunte che sono state richieste per anni e che alla fine effettivamente sono arrivate. Il colosso della messaggistica non ha rivali neanche questa volta, siccome al suo interno vanta delle funzionalità davvero straordinarie.

Il merito è degli ultimi aggiornamenti che nel 2023 hanno fatto il loro esordio ufficiale all’interno di WhatsApp, rendendo l’applicazione ancor più interessante. Abbiamo visto infatti la piattaforma di messaggistica cambiare parte della sua interfaccia ed introdurre grandi novità come ad esempio i canali. Oggi l’innovazione riguarda le chiamate di gruppo, le quali cambiano un aspetto fondamentale per la gioia degli utenti.

Tutti ricorderanno che inizialmente era necessario infatti aggiungere in corso d’opera la restante parte dei possibili partecipanti. Ora qualcosa è cambiato.

WhatsApp: con la novità delle chiamate di gruppo, eviterete una grande scocciatura

Mentre gli sviluppatori di WhatsApp pensano a come risolvere alcuni problemi all’interno delle versioni beta, ci sarebbe qualcuno tra gli ingegneri della celebre applicazione che avrebbe lanciato una grande novità molto importante.

Per quanto riguarda le chiamate di gruppo c’è un cambiamento molto importante, il quale riguarda la possibilità di aggiungere fin da subito tutti i partecipanti.

Fino a 31 persone potranno entrare a far parte di un’unica chiamata di gruppo, senza alcun tipo di problema. Gli utenti di WhatsApp non avranno l’obbligo di aggiungere inizialmente i soliti 16 partecipanti come massimo consentito, ma potranno già includere tutti e 31 gli utenti fin dall’inizio.

L’aggiornamento dovrebbe essere disponibile dai prossimi giorni per tutti, per ora è in fase beta.