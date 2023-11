In base alle indiscrezioni presenti sul web e alle recensioni degli utenti il Samsung Galaxy S23 sembra che stia riscuotendo un forte successo. Le sue caratteristiche eccezionali hanno convinto i clienti, portando al contempo una crescita delle vendite. Grazie all’analisi fornite da Korea Investment and Securities e dalla Hana Securities si è riusciti a comprendere con precisione quali siano i numeri sul mercato.

Il modello sicuramente sta raggiungendo vette importanti, ma comunque la Apple continua a rimanere ai primi posti con i suoi nuovi iPhone. Al fine però di comprendere quanto siano differenti le statistiche Samsung rispetto agli anni passati, spiegheremo con esattezza tale diversificazione.

Samsung S23 VS S22

Durante il primo mese nel quale l’S23 ha raggiunto gli scaffali di tutto il mondo, sono state vendute 2,77 milioni di unità, con una differenza rispetto alle serie precedenti, S22 e S21, di 1,37 milioni ed 1,1 milione. Ora sono passati 8 mesi dal lancio ufficiale e le vendite hanno toccato i 22,89 milioni. In questo caso la differenza ha raggiunto il 22% in più in confronto all’S22.

Altro dato molto interessante che si evince dai numeri è quanto i modelli della gamma siano stati realmente apprezzati. Il più venduto sembra essere l’S23 Ultra con il 47% delle vendite corrispondente a 10,69 milioni di unità. Al secondo posto si trova l’S23 con una cifra di 8,09 milioni, mentre all’ultimo vi è l’S23+ con “soltanto” 4,11 milioni di vendite.

Nel mercato però anche gli smartphone pieghevoli stanno provocando un certo interesse, ma gli utenti sembrano non essere ancora molto convinti delle prestazioni che essi posseggono. La serie Z5 della Samsung ha portato all’azienda un totale di 3,5 milioni di vendite. Di queste 1,25 milioni si riferiscono allo smartphone Z Fold 5 e 2,26 milioni allo Z Flip 5. Nonostante ci sia stato comunque un aumento del 23,45% in confronto alla serie scorsa, di certo la società non si aspettava numeri così bassi.

Le percentuali di vendita maggiori sono riferite soprattutto al mercato asiatico piuttosto che a quello europeo, legato ancora al classicismo degli smartphone che conosciamo da anni. Molti utenti, a causa della disinformazione, hanno anche il timore che i dispositivi possano rompersi facilmente, anche se non è così. Di certo la causa non è da affibbiare al prezzo, poiché, proprio come detto in precedenza, tra i più famosi troviamo ancora gli iPhone che di certo non si adattano al portafogli di tutti i possibili clienti.