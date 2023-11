Un prezzo davvero invitante vi attende proprio oggi su Amazon, gli utenti possono pensare di acquistare un supporto smartphone per auto a soli 6,99 euro, garantendosi così un risparmio del 50% sull’originario valore di listino dello stesso accessorio fondamentale per le nostre vetture.

In un momento storico in cui risulta essere praticamente impossibile fare a meno di uno smartphone, è fondamentale disporre dei giusti strumenti per evitare distrazioni durante la guida. Tra i tantissimi prodotti a disposizione, oggi vi parliamo del supporto per telefono per auto di iBigLY, un modello di buonissima qualità, che costa davvero molto poco.

Supporto telefono per auto, il suo costo è davvero bassissimo

Il supporto auto in questione parte già di listino da un prezzo molto conveniente, se pensate che comunque bastano 13,99 euro per il suo acquisto, di conseguenza apprezziamo particolarmente la scelta di Amazon di applicare un altro 50% di sconto, andando così a spendere solamente 6,99 euro.

Il prodotto può essere agganciato praticamente ovunque nella vostra vettura, sebbene l’idea del produttore sia quella di differenziarsi dai classici supporti per le bocchette dell’aria, dando la possibilità di appenderlo ad esempio allo specchietto retrovisore, così da poter godere di una visuale completamente differente.

Al suo interno si possono posizionare smartphone con dimensioni da un minimo di 3 pollici, fino ad un massimo di 7, indipendentemente dal brand o dalla disposizione dei pulsanti fisici sul frame. E’ realizzato quasi interamente in plastica ed è dotato di un supporto girevole a 360 gradi con design a braccio lungo, in questo modo l’utente lo potrà spostare a piacimento, senza preoccuparsi di difficoltà alcuna.