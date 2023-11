La nuova promozione TIM arriva anche online. Tutti i clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da un altro operatore potranno arrivare l’offerta mobile TIM Power Iron a meno di 7 euro al mese! Inoltre, ora questa novità è stata introdotta anche per TIM Power Supreme Easy.

La promozione era stata introdotta qualche giorno fa nei negozi fisici e proprio come è già successo in passato dopo qualche giorno è arrivata anche sulla piattaforma online di TIM.

Per poter usufruire di questo tipo di offerte basta recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore è accedere alla pagina dedicata tramite l’apposito menù a tendina. Qui sarà possibile selezionare il proprio gestore attuale e scoprire le offerte dedicate a cui è possibile accedere.

Le offerte online di TIM per i nuovi clienti

TIM tra il suo pacchetto offerte propone TIM Power Iron. Questa promo offre ogni mese minuti illimitati verso numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet su rete 4G in 150 Mbps in download e 130 Mbps in upload. Il tutto ottenibile al costo di 6,99 euro al mese. Per poter ottenere questa promozione è necessario richiedere la portabilità del proprio numero di telefono da uno dei seguenti operatori virtuali: Poste Mobile, Poste Mobile Full, Iliad, Rabona Mobile, Coop Full, Coop Italia, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, Fastweb, FullChina Mobile International, FederMobile, Green ICN, Daily Telecom, Digi Mobil, Europe Energy, Intermatica, Élite Mobile, Italia Power, , Nextus, Nextus Telecom/NT Mobile, Enegan, Welcome Full, Tiscali, Plintron Italia Full, Lycamobile PlusNoitel, Optima Italia, UnoMobile, Noitel Italia srl, Plink, Ovunque, Wings Mobile, NV Mobile, Whitu Italia e Spusu/Mass Response.

L’offerta è indirizzata verso i vecchi clienti TIM e la campagna SMS winback è già iniziata proprio in questi giorni. Nel messaggio inviato agli ex utenti viene riferito che si ha un tempo limitato per poter attivare questa promozione.

Inoltre, con portabilità sempre dagli stessi operatori è possibile anche attivare anche un’altra promozione: TIM Power Supreme Easy. In questo caso l’offerta potrà essere attivata anche dagli utenti che provengono da Lyca Mobile. TIM Power Supreme Easy offre minuti illimitati verso numeri mobili e fissi, SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico internet a 4G a 150 Mbps in download e a 130 Mbps in upload. Il costo totale della promozione è di 7,99 euro al mese.

Altre promozioni TIM

Per i clienti HO Mobile e quelli Lycamobile Plus è disponibile anche l’offerta Wonder. La promozione offre minuti illimitati verso numeri fissi e mobili e 50 GB di traffico internet in 4.5G con velocità di 700 Mbps in download e 130 in upload. Il costo mensile della promo è di 9,99 euro al mese.

Invece i clienti Kena Noverca Full viene offerta la promo standard TIM 5G Power Smart a 14,99 euro mensili. Stesso discorso se si è clienti Vodafone, Very Mobile e WindTre per i quali viene proposta TIM Young Easy indirizzato ai clienti Under 30 e con un costo mensile di 9,99 euro.

Per tutte le promozioni fino ad ora citate è previsto il primo mese di promozione gratuito insieme all’attivazione gratis del servizio. Dunque, è previsto solo il costo della scheda SIM che è pari a 25 euro, di cui però 20 sono destinati al traffico prepagato incluso.

Ulteriori servizi

Quando si procede con l’attivazione online, è possibile anche scegliere se attivare o meno alcuni servizi aggiuntivi. Tra questi troviamo “TIM Sempre Connesso”, che potrà sempre essere disattivato in un secondo momento. Grazie all’uso di questo sistema anche se si esaurisce il credito il cliente può continuare ad effettuare chiamate, inviare messaggi e navigare senza limiti al costo di 0,90 euro al giorno, fino a massimo due giorni consecutivi.

Inoltre, tutte le offerte citate includono gratuitamente l’attivazione dei servizi di reperibilità come LoSai e ChiamaOra di TIM.

Per i dati in roaming nei Paesi dell’Unione Europea le offerte sono valide alle stesse condizioni italiane. Vi è solo un limite imposto al traffico mensile: 7GB per TIM Power Iron, 8GB per TIM Power Supreme Easy, 9GB per TIM Wonder.

Se si esaurisce il bundle viene applicato il costo di 0,213 centesimi di euro per ogni MB consumato (IVA inclusa). Questo dettaglio è valido fino al 31 dicembre 2023, salvo possibili cambiamenti.