Che sia per collezionismo o per ricordo, tutti noi conserviamo qualche oggetto che può essere definito vintage. Ebbene vi sorprenderà sapere che alcuni di quei “vecchi” oggetti possono valere anche 50.000 euro.

Lo sviluppo della tecnologia e il mondo che sta avviando alla sua digitalizzazione hanno portato molti oggetti ad essere in disuso. Nonostante questo, questi oggetti vintage, possono valere una fortuna. I collezionisti sono alla continua ricerca di oggetti tenuti in buono stato e per alcuni di questi sono disposti anche a pagare parecchi soldi. Il mercato dei collezionisti è molto vasto e ti potrebbe sorprendere sapere che quel vecchio oggetto che non usi più potrebbe pagare la tua prossima vacanza. Vediamo insieme quali sono queste galline dalle uova d’oro.

Gli oggetti vintage stanno acquistando maggior valore economico

Spesso gli oggetti vengono conservati solo per un valore affettivo, ma a volte può celarsi altro. Il prezzo di oggetti vintage ricercati dai collezionisti può variare in base a diversi fattori: la sua rarità, le condizioni in cui è stato mantenuto, se è dotato di confezione originale, ecc. Quindi prima di poter effettivamente vendere uno di questi oggetti si dovrà prima effettuare una serie di valutazioni a riguardo.

Ad esempio, se avete un vecchio Super Nintendo o il Sega Master System ben tenuti, alcuni utenti possono arrivare a spendere anche 500 euro pur di ottenerli. E non solo, anche altre console e videogiochi potrebbero fruttare parecchio se venduti al giusto compratore.

Una macchina da scrivere, invece, se ben conservata, potrebbe valere anche 2000 euro. Questo soprattutto se stiamo parlando di modelli del marchio Olivetti o Remington.

Anche alcuni vecchi fumetti, o le schede telefoniche di un tempo, le carte gioco Pokemon o oggetti simili vanno letteralmente a ruba tra i collezionisti più accaniti.

Anche i vinili, che ultimamente stanno tornando di moda, possono fruttare parecchi soldi soprattutto quando appartenenti a determinate annate o determinati gruppi. Ad esempio, il vinile originale Diamond Dogs di David Bowie del 1974 può essere rivenduto anche a 3500 euro se tenuto in perfette condizioni. C’è però un altro vinile particolarmente cercato dai collezionisti e che potrebbe arrivare a valere addirittura 50.000 euro: White Album dei Beatles rilasciato nel 1968.