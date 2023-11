Le modifiche tariffarie nel campo della telefonia mobile interessano ancora una volta tutti i gestori. Anche TIM, dopo Vodafone e WindTre, ha previsto nel corso di queste settimane una serie di cambiamenti per i costi delle sue ricaricabili. I nuovi costi entreranno in vigore proprio in autunno.

TIM, le nuove rimodulazioni che gli utenti trovano in autunno

In linea con le precedenti occasioni, le rimodulazioni sulle offerte di TIM riguardano ancora una volta le ricaricabili collegate alla portabilità del numero da altro operatore. Da ottobre e poi anche da questo mese di novembre, molti abbonati del gestore italiano si troveranno a pagare sino a 2,99 euro al mese per il rinnovo delle loro offerte base.

Al netto di quelli che sono i costi extra da pagare con i nuovi prezzi di listino, TIM ha previsto una serie di compensazioni per gli utenti interessati da queste modifiche contrattuali. Il gestore ha altresì garantito a molti suoi abbonati una totale flessibilità per la scelta di queste compensazioni.

Sulla base delle indicazioni ricevute da TIM, gli utenti potranno quindi scegliere tra 50 Giga aggiuntivi ai consumi per navigare in internet già previsti dalla propria promozione, oppure l’attivazione del servizio 5G a costo zero o ancora l’aggiunta di minuti illimitati verso numeri fissi e mobili.

Le rimodulazioni unilaterali sui costi sono state annunciate da TIM attraverso alcuni SMS informativi nelle precedenti settimane. Sempre il gestore ha dettato gli abbonati le possibili condizioni per effettuare una disdetta del proprio piano di abbonamento senza il pagamento di alcuna penale.