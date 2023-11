WindTre è uno dei principali operatori telefonici in Italia, specializzato nella fornitura di servizi di telefonia mobile, fissa, internet e TV. La compagnia è stata fondata nel 2016, quando Wind Telecomunicazioni e Tre Italia hanno unito le loro forze per creare un’azienda più grande e competitiva sul mercato.

Oggi, il gestore è un marchio consolidato in Italia, con una vasta rete di copertura mobile e fissa e una gamma completa di offerte per soddisfare le esigenze dei clienti. Tra le più popolari si trovano le tariffe tutto incluso per la telefonia mobile, che offrono chiamate illimitate, SMS e dati in 4G.

WindTre ha messo a disposizione dei suoi clienti una vasta gamma di servizi digitali, come la possibilità di guardare la TV in streaming, di ascoltare musica e di utilizzare app per il fitness e la salute. Adesso raggiunge un nuovo mercato, proponendo pacchetti per la luce e il gas di casa.

WindTre promo Luce e Gas

L’offerta WindTre per la luce è un’opzione conveniente e affidabile per coloro che desiderano una fornitura di energia elettrica sostenibile. Il costo annuo del servizio è di 180,00 € e comprende il servizio Bolletta web, che semplifica il pagamento delle bollette. Inoltre, il contributo fisso per i clienti WINDTRE è bloccato per 24 mesi, il che significa che non ci saranno aumenti di prezzo durante questo periodo.

La fornitura di energia elettrica è al 100% attestata da Garanzia d’Origine, il che significa che l’energia è prodotta da fonti rinnovabili e certificate. Il prezzo in caso di fornitura all’ingrosso cambia invece mensilmente. In ogni caso non ci saranno interruzioni del servizio o penali in caso di cambio di fornitore o offerta.