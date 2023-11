Il 2023 è stata un anno ricco di aggiornamento e migliorie per WhatsApp. Tra l’introduzione dei doppi account, dei canali e l’opzione multi-dispositivo le novità si sono susseguite mese dopo mese senza dare tregua agli utenti che hanno potuto godere di tantissime nuove funzioni.

L’anno sta quasi per terminare eppure sembra che Meta abbia in servo un’ultima interessante novità per completare un anno caratterizzato da continue innovazioni. In particolare, l’ultima aggiunta sulla versione beta sembra riguardare la privacy degli utenti. Infatti, sembra che stia per arrivare la possibilità di creare ed impostare un profilo alternativo. Cosa vuol dire?

WhatsApp ti permette di creare un profilo alternativo

Spesso può capitare che per motivi di privacy si preferisca non mostrare la propria immagine del profilo o determinate informazioni a tutti i propri contatti. WhatsApp ha già concesso una serie di funzioni atte a limitare la visibilità di determinati contenuti ad alcuni contatti. In questo modo però i profili in questione non vedranno più nulla e non è la scelta ottimale.

Proprio per questo nell’ultima versione beta di WhatsApp (numero 2.23.24.4) per dispositivi Android, è presente una funzione estremamente interessante che darà a tutti gli utenti la possibilità di creare un profilo alternativo. Con questo sistema sarà possibile impostare un’immagine ed un nome per il proprio profilo che però saranno visibili solo per alcune persone, mentre gli altri contatti continueranno a vedere la solita.

La funzione nasce con lo scopo di essere una sorta di scudo protettivo così da aumentare ulteriormente il livello di privaci dei profili WhatsApp. In questo modo, infatti, sarà possibile per tutti gli utenti scegliere in modo capillare quali informazioni condividere sulla piattaforma e con chi.

Per accedere al profilo alternativo basterà recarsi nell’apposita sezione riservata al vostro profilo e dalle impostazioni relative alla privacy. Al momento però la funzione è in fase di sviluppo e non sarà possibile averla fino a quando non sarà pronta e poi testata. Per ora non ci sono informazioni precise riguardato ad una possibile data di rilascio. Sicuramente non sarà possibile ottenerla con il prossimo aggiornamento dell’applicazione di messaggistica istantanea. Quindi ci toccherà aspettare ancora un po’, ma siamo tutti fin troppo curiosi di poter provare questa interessantissima funzione.